Med skip over Atlanteren kom kilden som endret nederlandsk fotball for alltid

Surinam er Sør-Amerikas minste land, og trolig et land de fleste har problemer med å plassere på verdenskartet.

Men det lille landet som ligger inneklemt mellom Atlanterhavet, Brasil, Fransk Guyana og Guyana er likevel stedet hvor noen av verdens største fotballstjerner har sine røtter fra.

Landet var en kasteball mellom kolonimaktene Frankrike, Storbritannia og Nederland i lang tid, men fra 1815 var de en nederlandsk koloni.

I 1863 ble slaveriet i Surinam avskaffet og 33 000 slaver ble frigjort.

Da kolonitiden gikk mot slutten utvandret store mengder av Surinams befolkning til Nederland. I dag har rundt 350 000 av Nederlands 17 millioner innbyggere røtter fra Surinam.

To av de som valgte å krysse Atlanterhavet i jakten på et bedre liv for familiene sine, var George Gullit og Herman Rijkaard.

Med seg til Nederland hadde de Surinams utømmelige kilde – fotballtalent.

En kilde som siden har beriket Nederland med noen av verdens beste fotballspillere.

I september 1962 fikk begge én sønn hver. Ruud Gullit og Frank Rijkaard kom til verden. Sammen med flere innvandrerbarn var de en del av generasjonen som skulle gjøre Nederland til et av Europas mest multikulturelle land.

JUBEL: Ruud Gullit og Frank Rijkaard jubler etter å ha slått Irland i 1988-EM. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

– Man var nødt til å være minst dobbelt så god som en hvit spiller i samme posisjon. Mange sluttet fordi de ikke fikk sjansen til å vise hvor gode de var. I dag er det annerledes, men tidligere var dette virkelig en kamp.

Slik har tidligere Nederland-spiller Winston Bogarde beskrevet hvordan det var å vokse opp i landet med bakgrunn fra Surinam.

– Surinam har mange likheter med Brasil. Det er stor fattigdom, mange barn i gatene uten penger, og de kommer ofte fra ødelagte hjem. De spiller fotball barbeint hele tiden, har Edgar Davids uttalt om fødelandet sitt.

STOLT: Georginio Wijnaldum poserer med det surinamske og nederlandske flagget etter at Liverpool vant Champions League i 2019. Foto: David Rodriguez / BILDBYRÅN

– Nesten umulig å sette ord på betydningen Surinam har hatt på nederlandsk fotball

Ruud Gullit og Frank Rijkaard møttes for første gang da de var elleve år gamle. Lite visste de da at de skulle være to av hovedpersonene i Nederlands største fotballbragd.

– Ruud Gullit har alltid vært en av mine favorittspillere. Han og Frank Rijkaard er udødelige etter triumfen i 1988, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

EM i 1988 var det første mesterskapet Nederland hadde med seg spillere med røtter fra Surinam. Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Aron Winter og Gerald Vanenburg skrev historie i Vest-Tyskland denne sommeren.

I finalen scoret Gullit og Marco van Basten målene, som sørget for at Nederland vant EM for første gang. Etter kampen kunne Nederlands kaptein Gullit løfte trofeet.

– Mange av de historiske spillerne er jo enten født i Surinam, eller har røtter derfra. Det er nesten umulig å sette ord på betydningen de har hatt på det nederlandske landslaget. Mange av disse spillerne har gjort Nederland stolte i snart 40 år, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Men det ga seg ikke med Gullit og Rijkaard. Samlebåndet av spillere med røtter fra Surinam ble større og større. I årene etter EM-suksessen entret spillere som Clarence Seedorf, Edgar Davids, Jimmy Floyd Hasselbaink og Patrick Kluivert scenen.

De tre førstnevnte er født i Surinams hovedstad Paramaribo, mens Kluivert er født i Amsterdam med surinamsk far.

LEGENDER: 18 år gamle Patrick Kluivert løfter Champions League-trofeet som Ajax vant i 1995. Kluiverts far er fra Surinam. Bak ham står Clarence Seedorf og til venstre for ham står Edgar Davids, begge to er født i Surinam. Foto: Luca Bruno

– Forhåpentligvis kan vi vinne VM i den oransje drakten. Da vil vi også vinne for Surinam

Også i dagens Nederland-tropp finner man sterke røtter fra Surinam.

Blant de rutinerte spillerne har Giorginio Wijnaldum, Virgil van Dijk (ikke med i EM grunnet skade), Denzel Dumfries og Quincy Promes røtter fra Surinam.

Men også den unge generasjonen som er i ferd med å slå igjennom med Ryan Gravenberch, Donyell Malen og Owen Wijndal har røtter fra landet i Sør-Amerika.

– Den nye generasjonen kommer nå. Det er mange gode unge spillere som banker på døren. Jeg tror at i løpet av de neste årene vil flere gode spillere bli en del av troppen, sier Ryan Gravenberch i et intervju med Uefa.

KOMMENDE STJERNE: Det er store forventninger til Ryan Gravenberch i Nederland. Foto: Dean Mouhtaropoulos

19-åringen er troppens yngste spiller. Han er også tidenes yngste spiller til å debutere for storklubben Ajax (16 år og 130 dager gammel).

I et intervju med Elfvoetbal i 2019, listet Gravenberch opp flere av de nederlandske talentene som har en kobling til Surinam, og røpte en drøm han bærer på.

– Forhåpentligvis kan vi en dag vinne VM i den oransje drakten. Da vil vi også vinne for Surinam, sa Ajax-stjernen til Elfvoetbal i 2019.

