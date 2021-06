Tourmanager: Dette må du gjøre den første uken

Sett opp ditt lag på tourmanager.tv2.no

Den første uken byr på varierte og spennende manager-etapper.

Lørdag begynner Tour de France, og det er noen heseblesende etapper som venter ut fra startblokka.

Frem til første hviledag venter ni meget varierte etapper. Det starter med to kuperte etapper med bakkeavslutninger, før det er to spurtetapper, en tempoetappe, en spurtetappe til før en real klassikeretappe. Deretter venter to fjelletapper i Alpene før det kommer en kjærkommen hviledag.

For årets Tourmanagere betyr dette at man må ha et balansert lag den første uken. Helst bør man unngå å bruke for mange bytter før de virkelige fjelletappene kommer i uke to og tre.

I denne artikkelen vil jeg komme med tips til hvordan du bør sette opp laget på best mulig vis til de første etappene.

Etappe 1 og 2

Her venter to tøffe punchavslutninger på to særdeles kuperte etapper. De som hevder seg i topp ti her er nødt til å ha gode klatreferdigheter og en bra avslutning.

Den første etappen avsluttes med en 3.2 kilometer lang stigning med 5.3 prosent i snitt. Denne stigningen er brattest i starten. Etappe to går opp ikoniske Mur-de-Bretagne, der vi husker Thor Hushovd på mesterlig vis forsvarte den gule ledertrøyen i 2011.

De rytterne som rett og slett må med her, er Mathieu van der Poel (8.0), Wout Van Aert (8.2) og Julian Alaphilippe (8.2). Disse gutta er de tre desidert største favorittene. De to førstnevnte er også kategorisert som hjelperyttere, og vil dermed få ekstra med poeng. Uten disse vil du havne langt bakpå. Spørsmålet her er om Van Aert får frie tøyler i finalen, eller om han må begi seg ut på hjelperytteroppdrag for Primoz Roglic.

Kapteiner

De fire store i årets Tour de France er fjorårsvinner Tadej Pogacar (11.8), Primoz Roglic (11.5) og Ineos-duoen Richard Carapaz (klatrer, 8.2) og Geraint Thomas (11.0).

Både Pogacar og Roglic kommer til å være langt fremme på de to første etappene, og kan begge kjempe om seier dersom det kjøres hardt nok. Begge har også vist at de har gode avslutninger i sånne type ritt, men får å ta de gjeveste plassene er de avhengige av at de tre rytterne jeg har nevnt først her er utslitte.

Den slovenske duoen er også svært stive i prisene, og derfor kan det være at man bør unngå å ha begge på laget. Det kommer en tempo på etappe 5, og der forventer vi at Roglic er den beste av disse to.

Geraint Thomas er et mer usikkert kort i disse avslutningene. Han kan rett og slett fort finne på å velte i den meget hektiske posisjonskampen inn i bakkene. Sitter han i posisjon, kommer han riktignok til å være helt der oppe. Thomas er også meget habil på tempoen.

Skal du ha en mer rimelig variant på kapteinsplassen, er ryttere som Jakob Fuglsang (9.2), Simon Yates (9.0) og Guillaume Martin (8.6) ryttere som kommer til å jage enkeltetapper. Sannsynligvis venter de nok litt ut i rittet med å vise sine egenskaper. Rigoberto Uran (8.8) har også en fin pris, og kan kjøre en grei tempo.

Spurtere

På de første to etappene er det to spurtere som gjelder. Sonny Colbrelli (9.0) og Michael Matthews (10.2) har begge meget gode klatreferdigheter og har nok sett seg ut de første to etappene. Disse er også rimelige alternativer. Spesielt Colbrelli kommer til å kjempe om grønn trøye, og er bedre i flate massespurter enn Matthews. Han kan bli en rytter å ha gjennom hele spillet.

Peter Sagan (10.8) er dyr, har kjørt Giro d’Italia og ikke vært på godt, gammeldags nivå hittil i år. Han har ikke kapasiteten til Colbrelli og Matthews, og ikke farten til Caleb Ewan (11.3) og Mark Cavendish (8.5). Jeg ville unngått den tidligere verdensmesteren.

På de flate spurtene vurderer jeg Ewan og Cavendish som de raskeste sammen med Arnaud Demaré (10.5). I og med at spurterne ikke får så mye poeng, ville jeg i hvert fall prioritert å ikke ha to premiumspurtere. Når det blir flatere spurter, er faktisk ringreven Cavendish et godt alternativ til den prisen.

Christophe Laporte (7.5) er også et billig og godt alternativ til en spurter som er god til å klatre, men er, som prisen indikerer, ikke av samme kaliber som Colbrelli og Matthews.

Klatrere

Klatrerne er fort de rytterne som avgjør spillet i uke to og uke tre. Denne kategorien skal vi se nærmere på når fjellene kommer, men av de som kan gjøre det bra på de første etappene, har vi allerede nevnt Alaphilippe og Carapaz. Sistnevnte har faktisk tatt flere triumfer med frekke angrep og lange spurter i bakkeavslutninger, men er mer markert nå enn han har vært da han har tatt sine bakkespurtseire.

Michael Woods (7.8) er bra i bakkeavslutninger, men skulle gjerne hatt det brattere. Evigunge Alejandro Valverde (7.6) fikk en seier på en tøff avslutning i Dauphiné, og kommer til å være høyt oppe på de første to etappene. Han har riktignok to ryttere som er prioritert i sammendraget i Enric Mas (klatrer, 8.0) og Miguel Angel Lopez (kaptein, 10.0). Ingen av de to er nevneverdige poengplukkere i den første uken, men Lopez kan fort være et alternativ når bakkene blir lengre og brattere.

Temporyttere

Blant temporytterne ser jeg ingen klare valg til de første etappene. Kasper Asgreen (7.3), Michal Kwiatkowski (6.9) og Thomas De Gendt (6.5) er alle tre relativt dyre og kan være fristende med sine egenskaper, men må nok på hjelperyttervakt i starten.

Stefan Küng (6.5) er sammen med Asgreen de to temporytterne jeg tror kommer til å gjøre det best på tempoetappen på etappe fem.

Søren Kragh Andersen (6.5) og Victor Campenaerts (5.3) er begge veldig offensive, og kommer til å prøve gjentatte ganger i brudd i årets Tour. Ingen av de tenker jeg trenger å være alternativ helt i starten, i hvert fall.

En temporytter jeg virkelig blir fristet av, er den billigste av dem alle. Matteo Cattaneo (4.5) er priset veldig lavt, til tross for at han er en meget habil rytter. Når vi kommer til fjellene, vil han definitivt være der fremme og kjempe om seiere i brudd. Han klatret med de beste i Sveits rundt, men dersom Alaphilippe sitter i gult, vil han se seg nødt til å hjelpe verdensmesteren.

Med den prisen og de ferdighetene, kommer nok jeg til å være trofast mot den italienske Deceuninck-QuickStep-rytteren.

Ungdomsryttere

Dette er en veldig spennende kategori, ettersom rytterne får firedoblet poengsummen. Først og fremst vil jeg anbefale å styre unna Marc Hirschi (7.6). Han er den dyreste ungdomsrytteren, og til tross for at han herjet i fjor, så er han et dårlig valg i år. Han har vært svak i årets sesong, og kommer til Touren som hjelperytter for Pogacar.

David Gaudu (7.6) kan bli veldig viktig i årets spill. Han går for sammendraget, og har ferdighetene til å kjempe høyt oppe på fjelletappene. Han er også såpass aggressiv og punchy at han kan være fin å ha på de første to etappene.

Aurelie Paret-Peintre (5.5) har også veldig spennende egenskaper. Han klatrer bra, men skal visstnok kjøre for sammendraget. Når (ja, jeg sier når) han faller av i sammendraget kommer han til å være med å kjempe om etappeseire i brudd.

DYR OG DÅRLIG?: Marc Hirschi er en ekspertene tviler på i årets Tour. Men man vet aldri... Foto: Sebastien Nogier

Ide Schelling (5.2) har hatt en strålende sesong og vant nylig GP Gippingen. Han trives bra i småkuperte løyper og er offensiv. Får han frie tøyler, noe som kan være tvilsomt, vil han kunne kjempe høyt på mange av de mer kuperte etappene. Nelson Powless (5.2) klatrer veldig bra, men kommer nok til Touren som ren hjelper for Uran.

Stefan Bissegger (5.5) er en meget god temporytter og er et flott alternativ til etappe fem. Han viste også i Sveits rundt at han er en seierskandidat på tøffe bruddetapper, men seieren hans der kom fra et relativt svakt brudd.

Andre ungdomsryttere som kommer til å være offensive i årets Tour er Brent Van Moer (5.0), Jonas Rutsch (4.6) og Mark Donovan (4.5). Sistnevnte venter nok til fjellene før han beveger på seg.

Hjelperyttere

Til slutt ser vi på den deiligste kategorien av dem alle – hjelperytterne. Også disse får fire ganger poengene, og blir svært viktige.

Du må nesten starte med Van Aert og Van der Poel, men det er flere andre spennende alternativer til de første to etappene.

Astana-triangelet Alexey Lutsenko (6.9), Alex Aranburu (6.3) og Omar Fraile (5.6) kommer alle til å sette farge på rittet underveis, og har alle egenskapene til å hevde seg på de første etappene. På papiret er kanskje Aranburu den sterkeste bakkespurteren av disse tre, men han ble nettopp slått av Fraile i det spanske mesterskapet i en lignende avslutning.

Benoit Cosnefroy (6.8) er en kommende klassikerstjerne, og de første etappene her passer ham ypperlig. Dog imponerte han ikke nevneverdig i Sveits rundt i oppkjøringen. Dylan Teuns (6.7) kunne vært spennende, men jeg tror han blir nedprioritert i et meget sterkt Bahrain-Victorious-lag. Se opp for ham senere i rittet.

Magnus Cort Nielsen (6.2) er i kjempeform og har en grei spurt. Jeg tror ikke han er eksplosiv nok i dette selskapet, men har teft og spisskompetanse hvis han kommer i riktig brudd senere.

Andre hjelperyttere å vurdere er Matej Mohoric (5.3) og Lukas Pöstlberger (4.8).

Et spennende aspekt er at det er en rekke kategoriserte stigninger på de første etappene for bruddryttere å hente poeng på. Det er et sjansespill å gå for en mer perifer franskmann som kan kjempe om det, spesielt når det er så mange gode hjelperytteralternativer.

Skal jeg nevne én hjelperytterkandidat som kan være verdt å sjanse på, vil jeg nevne Quentin Pacher (4.7). Han har hatt mange flotte resultater i år, men er ikke god nok til å kjempe i toppen av etappene i dette selskapet. Han er relativt rask til å være så god i bakker, og det kan bli avgjørende i kampen for klatrepoeng. B&B Hotels-rytteren er et langskudd, men hvis du er glad i å ta sjanser, kan dette valget gi avkastning.