Torsdag ettermiddag blir denne kommunen historisk

For innbyggerne i den danske kommunen Læsø er dette en stor dag. De blir den første kommunen i landet som har fullvaksinert alle innbyggere som ønsker vaksine.

Torsdag klokken 16.20 når den danske øy-kommune Læsø en stor milepæl. Da skal den aller siste innbyggeren få andre stikk av koronavaksinen.

Som første kommune i Danmark vil de da ha fullvaksinert alle innbyggere som har takket ja til koronavaksinasjon.

– Det betyr utrolig mye, for det gir oss frihet, sier Helle Christensen, forvaltningssjef i Læsø kommune til danske TV 2.

Fikk ekstra doser

Det bor bare litt over 1700 personer på øya som ligger i havområdet Kattegat, midt mellom Frederikshavn og Göteborg.

I mai bestemte den danske Sundhedsstyrelsen seg for å sende flere doser til øya. Dette var blant annet for å spare transport til og fra øya.

Læsø når derfor denne milepælen lenge før resten av landets kommuner.

I Danmark har 1,7 millioner personer blitt fullvaksinert. Det er rundt 29 prosent av befolkningen.

Turistene strømmer til

For innbyggerne på Læsø har det stor betydning at nesten alle innbyggerne er fullvaksinert nå som sommerferien nærmer seg.

– Vi er en øy som lever av turister og gjester i sommerperioden. Det gir både oss og gjestene sikkerhet at vi nå har flokkimmunitet, sier Christensen.

I fjor hadde Læsø besøk av over 110.000 turister i høysesongen.

Også øyas borgermester Karsten Nilsen er glad og lettet over at alle innbyggerne snart er fullvaksinert.

–Det er utrolig deilig, og det passer perfekt med tidspunktet fordi vi venter et storinnrykk av turister snart, sier Nilsen.

FØRSTE STIKK: Chresten Baisgaard var den første i Nordylland som fikk vaksine. Nå nærmer kommunen Læsø seg en annen stor milepæl. Foto: Lars Horn / Ritzau Scanpix

Kunne blitt katastrofalt

Det har kun vært 20 koronatilfeller i kommunen siden pandemien brøt ut, og det er ikke registrert noen koronadødsfall.

– At vi har klart det sier noe om at vi har passet på innbyggerne og at de har vært flinke til å følge restriksjonene, sier forvaltningssjefen.

Læsø er den kommunen i Danmark som har høyest gjennomsnitts alder. Det betyr derfor mye at alle innbyggerne snart er beskyttet.

– Vår gjennomsnittsalder er 57 år. Det ville derfor vært katastrofalt hvis de eldre ble syke, sier Christensen.

Har startet gjenåpning

Også resten av Danmark er godt i gang med gjenåpningen av samfunnet. Denne helgen åpner landet for flere reisende.

De siste 14 dagene er det registrert 68 nye smittede per 100.000 innbyggere og mindre enn ett dødsfall.

Det er litt flere smittede enn i Norge der man har hatt 47 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.