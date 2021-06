Dette er byrådets «nye» Lan Marie Berg

Det er Sirin Hellvin Stav fra Miljøpartiet De Grønne som tar over Lan Marie Bergs jobb som miljøbyråd i Oslo.

– Jeg har informert ordføreren og bystyret om at et nytt byråd er konstituert. Det gjorde jeg klokken 11 i dag, sa Raymond Johansen da han gikk ut på trappene foran rådhuset torsdag klokken 12.

Det forrige byrådet, ledet av Raymond Johansen, gikk av, etter at et mistillitsforslag mot tidligere miljøbyråd Lan Marie Berg ble stemt igjennom av et flertall i bystyret.

– Et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråden, fikk flertall i bystyret. Og byrådet gikk av. Selv om jeg uenig i mistillitsforslaget, tar jeg på alvor at et flertall i bystyret ikke mente at de hadde fått god og tidlig nok informasjon i saken om reservevannforsyning, sa Johansen og understrekte samtidig alvorligheten av situasjonen.

Kun én endring

Den eneste reelle forskjellen er at Sirin Hellvin Stav får Lan Marie Bergs jobb som miljøbyråd.

Sirin Hellvin Stav har til nå vært gruppeleder for MDG i bystyret i Oslo. Raymond Johansen var klar på hvorfor valget falt på akkurat Stav.

– Hun har god erfaring fra bystyret og har stor kunnskap om sakene i miljø- og samferdselssektoren.

Stav sa selv til TV 2 at hun ønsker å være en stemme for en mer rettferdig fordeling i hovedstaden og et grønnere Oslo. Hun berømmet også forgjengeren sin.

– Lan er et stort forbilde for meg. Jeg har stor respekt for arbeidet hun har lagt ned.

– Ønsker fortsatt rødgrønt

Siden Oslo Høyre ikke hadde betydelig støtte til å danne byråd, gikk jobben om å danne byråd til Johansen igjen. Torsdag presenterer Johansen det nye byrådet, også denne gangen utgått fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

LETTET: Raymond Johansen er glad for at byrådskaoset er over og at Oslo har et styringsdyktig byråd med et flertall bak seg i bystyret. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Etter at jeg fikk oppdraget fra ordføreren, har jeg hatt samtaler med de andre partiene på rødgrønn side. Det er et ønske om å fortsette, sa Raymond Johansen under pressekonferansen.

Raymond Johansen opplyste også at han hadde vært i samtaler med Rødt den siste uken.

– De ønsker et fortsatt rødgrønt byråd i Oslo.

Rødt fortsetter som støtteparti. Det vil si at de ikke sitter i byrådet, men sørger for at byrådet får flertall.

Dette er Johansen II:

- Raymond Johansen (Ap), byrådsleder

- Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans og byrådets nestleder

- Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

- Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap

- Hanna Elise Marcussen (MDG), byråd for byutvikling

- Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester

- Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap

- Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet

- Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel