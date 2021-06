Tidligere i juni skrev vi Broom at tyske VW-kunder som bestilte elbilen ID.3 eller ID.4 i 2020 eller første halvår 2021, vil få tilbake 285 euro.

Årsaken er at Volkswagen har overdrevet effekten av varmpepumpen på vinterstid.

Volkswagen markedsførte nemlig på sine nettsider at varmepumpe i ID.3 og ID.4 skulle gi en rekkeviddefordel på opptil 30 prosent. Det viste seg å ikke stemme.

Bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med denne nyheten. Nå melder de at også norske kunder får kompensasjon, og at prisene på bilene settes ned fra 1. juli.

Reduserer prisen

I dag bekreftes det nemlig at norske kunder som har kjøpt ID.3 og ID.4 får tilbakebetalt 2.850 kroner.

Kompensasjonen gjelder for biler fakturert fra fabrikk før 1. juli i år. I Norge dreier det seg om rundt 13.000 biler, og kundene blir kontaktet, skriver BilNytt.no.

Både ID.3 og ID.4 er berørt av kompenasjonsrunden som foregår nå.

Dermed blir totalbeløpet rundt 37 millioner kroner.

Samtidig reduseres prisen for nye ID.3 og ID.4 ned med det samme beløpet etter 1. juli.

Norsk favoritt «mistet »rekkevidde

Ble enda mer effektiv

– Denne saken handler om at man fra fabrikkens hold i en periode var upresis i omtalen av fordelen med varmepumpe sammenlignet med biler som ikke har varmepumpe, sier Anita Svanes til BilNytt.no.

Hun er kommunikasjonssjef i den norske Volkswagen-importøren Harald A. Møller AS.

– En av årsakene til at man nå ser at informasjonen ble upresis, er at bilen uten varmepumpe ble enda mer effektiv under vinterkjøring enn det man først la til grunn, forteller hun til BilNytt.no.

Se hva vi oppdaget på en parkeringsplass i Oslo



Sjefredaktør fikk rett

Da saken først ble kjent, uttalte sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt at han trodde tilbakebetalingen gjort i Tyskland også ville omfatte norske kunder. Det viste seg altså å være riktig. Tuverud ga denne kommentaren til oss i Broom:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Det har vært henvist til økt rekkevidde med varmepumpe også i markedsføringen på norske nettsider. Når fabrikken har gått med på betale tilbake en kompensasjon i Tyskland, ser det ut som det samme kan skje i Norge. Fabrikken later til å ha en langt mer ydmyk holdning nå, enn de hadde under Dieselgate.

Les mer: Elbilkjøpere får millionerstatning

ID.4 GTX er det nye flaggskipet i Volkswagens elektriske familie.

Se Brooms test av nye ID.3