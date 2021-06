Tonny (49) nekter å ansette folk som er vaksinert mot korona

Onsdag denne uken publiserte innehaver Tonny Kolås et innlegg på Den Grønne Sykkel sin facebook-side.

Den Grønne Sykkel er et sykkelverksted i Bergen, der de selger både nye og brukte sykler.

Etter at stillingsannonsen ble publisert, har det rast i kommentarfeltet. Det er særlig denne setningen det reageres på:

«Korona vaksinerte vil ikke bli vurdert uavhengig av øvrige kvalifikasjoner. Dette blir for undertegnede og innehaver en «lakmus test» på opplyste og våkne mennesker som tar ansvar for sin egen helse og evner å tenke selv,» skriver han.

I Norge har helsemyndighetene og eksperter siden pandemiens start anbefalt å ta vaksine når man får mulighet til dette. Dette rådet oppfordres alle i Norge til å følge, for å sikre en høyest mulig vaksinedekning i befolkningen.

I kommentarfeltet er det flere som oppgir å ha vært kunder av verkstedet, men som nå skal slutte å bruke det, og viser til at Tonny åpenbart er vaksineskeptiker.



Torsdag ettermiddag har over 200 personer kommentert innlegget, mens 80 personer har delt det.

– Vaksinerte kunder får adgang

Kolås hevder ovenfor TV 2 at vaksinene ikke er godt nok forsket på, og at de som velger å ta vaksinen ikke er opplyst på rett måte før de gjør dette.

– Jeg er redd for at vaksinen blir arnested for nye mutanter av korona-viruset. De vaksinerte kan utgjøre en stor risiko for andre, og jeg frykter de kan bli en smitterisiko, sier han.

Han hevder videre at befolkningen ikke er i stand til å ta et opplyst valg før de tar vaksinen, og reagerer på måten vaksinen blir pushet på befolkingen av myndighetene.

– Så du mener vaksinene ikke er trygge?

– Ja. Jeg mener folk overlater alt for mye til myndighetene og store firmaer som tjener mye penger på dette. Jeg frykter de vaksinerte kan komme til å starte en ny stor pandemi i fremtiden, sier han.

Kolås understreker likevel at kunder som har tatt korona-vaksinen er hjertelig velkommen.

– Men jeg mener at å vaksinere seg nå er et eksperment, og jeg ønsker ikke å ha ansatte som er en del av dette eksperimentet, sier han.

– Ut fra kommentarfeltet, virker det som at du har mistet en del kunder nå på grunn av dette. Hva tenker du om det?

– Det er bare å konstatere at jeg har mistet en del kunder. Det er veldig trist det som skjer. Jeg har også fått en del hets i etterkant av stillingsutlysningen, sier han.

– Forstår du at folk reagerer?

– Jeg skjønner det er mye følelser rundt dette. Mange av de som tar vaskinen gjør dette fordi de er redde, og det er forståelig, hevder han.

Torsdag ettermiddag har han foreløpig ikke fått noen seriøse søkere til stillingen.

Ikke redd korona

Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, sier til TV 2 at de som ikke tar koronavaksinen, må regne med å få korona på et tidspunkt.

– Det er ikke et valg mellom å ta vaksinen og å ikke forholde seg til dette. Det er mer et valg mellom å ta vaksinen eller å få korona, sier Spurkland.

– Sannsynligvis må vi leve med koronaviruset i mange år framover, sier hun.

Dette er ikke Kolås redd for.

– Jeg er overhodet ikke redd for å få korona, sier han.

Kolås understreker også at han gjerne tilrettelegger for ansatte som sitter i rullestol, har psykiske eller fysiske helseutfordringer, eller andre elementer som kan påvirke arbeidshverdagen.

I strid med loven

Førsteamanuensis Tine Eidsvaag ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen må tenke seg litt om når hun får presentert stillingsutlystningen.

– Private arbeidsgivere kan jo i utgangspunktet ansette hvem de vil, så lenge dette ikke er omfattet av et diskrimineringsforbud. Jeg kan ikke se at vaksinasjon er omfattet av noen av de eksisterende punktene i lovverket, som blant annet sier at man ikke kan diskriminere på bakgrunn av kjønn, seksualitet, funksjonsnedsettelser og lignende, sier hun til TV 2.

Samtidig forbyr arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver innhenter helseopplysninger ved ansettelse, så lenge de ikke er nødvendige for å utføre stillingens arbeidsoppgaver.

– Det er opplysningene helt klart ikke i dette tilfellet. Dermed vil det være i strid med arbeidsmiljøloven å spørre en arbeidssøker om vedkommende er vaksinert, sier hun.

TV 2 har torsdag vært i kontakt med flere jus-eksperter, som alle er noe usikre på hvordan saken ville stilt seg i en rettssal.

Kolås selv mener det må være innenfor å stille dette som kriterium fra en jobbsøker.

– Jeg forbeholder meg retten til å velge meg de rette folkene til min bedrift. Dette er første ansettelsen jeg gjør etter en veldig vanskelig periode, sier han.