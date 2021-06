Flere nordmenn legger ut på reise – én ting bekymrer flyplassen

Sommerferie og nye reiseregler har fått mange nordmenn til å pakke kofferten og booke en utenlandstur.

– Det har vært en ganske markant økning på avganger til utlandet. Vi merker at når regjeringen letter på regelverket, kommer det flere passasjerer til våre terminaler, sier lufthavndirektør på Oslo Lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Torsdag ble Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Det gjør det lettere for de som er fullvaksinerte å reise inn og ut av Norge.

De ansatte på Oslo Lufthavn forventer at antall reisende vil fortsette å øke og forbereder seg på en hektisk sommer.

– Jeg vil si at vi er så godt forberedt som vi kan bli, sier Westby.

KONTROLL: Det er flere ting som skal kontrolleres før passasjerene slipper inn i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det vil ta tid

Koronasertifikatet gjør at alle som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene kan komme inn i Norge uten karantene, testkrav eller innreiseregistrering.

Flyplassen jobber nå sammen med grensepolitiet for å lage en best mulig flyt for passasjerene som ankommer Norge.

– Hvor enkelt er det egentlig å bruke dette sertifikatet ved ankomst til Norge?

– Det er fortsatt mange ting som må kontrolleres når man ankommer Norge. Det vil også ta litt ekstra tid nå i begynnelsen, sier Westby.

Hun ber alle reisende om å beregne god tid både ved avgang og ankomst.

– Det er annerledes å reise nå etter covid-19. Vi vil forberede de reisende på at økt reiseaktivitet kan bety kø her på Oslo lufthavn, sier Westby.

– Dette er den største utfordringen

Det er spesielt ett sted på flyplassen det kan bli mye kø og trangt om plassen.

– Den største utfordringen for oss akkurat nå er innkommende grense fra utland. Det er et areal som er veldig begrenset i størrelse, sier Westby.

Slik regelverket er i dag må alle passasjerer som kommer fra utlandet gjennom dette punktet på flyplassen.

Her gjør grensepolitiet sine kontroller av de som ankommer Norge.

– Det tar tid å få en god flyt på alt dette. Når arealet er lite og antallet passasjerer øker kan det bli køer her. Det er den største utfordringen nå, sier Westby.

Forventer økt trafikk

Torsdag kom det fly til Oslo Lufthavn fra blant annet Vilnius, Barcelona, Frankfurt, Gdansk og Paris.

I tiden fremover tror Westby at det bare vil bli flere og flere som ankommer Norge fra utlandet.

– Selv om nivåene fortsatt er mye lavere enn før korona, er det en økning i antallet som reiser ut av Norge nå. De som reiser ut skal også reise hjem om litt. Det betyr at vi forventer at ankomst utland vil øke, sier Westby.

Fikk bookinger under pressekonferansen

Flyselskapet SAS merker at det er mange nordmenn som er veldig reiselystne.

– Vi merket det med en gang regjeringen kom med sine lettelser før helgen. Allerede under pressekonferansen så vi at antall bookinger økte, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

GOD TID: Pressesjefen ber passasjerene beregne god tid. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er spesielt Spania, Hellas, Italia og Kroatia som er nordmenns reisefavoritter i disse dager.

Pressesjefen er glad for at det endelig er mulig å reise til utlandet igjen, men understreker at det er viktig å beregne god tid.

– Det å reise nå er ikke det samme som før pandemien. Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene som gjelder på destinasjonen og forbereder deg på hva du trenger av dokumentasjon, sier Eckhoff.