Den helt nye og kjempestore Audi Q7 var definitivt en stor «snakkis» i forkant av lanseringen i 2006. Bilen fikk også ekstremt mye presseomtale, for dette var både nytt og spennende. Det til tross, ble det ikke solgt så mange eksemplarer i Norge.

For mange forble den nye drømme-SUV-en nettopp med drømmen. Grunnen var, som så ofte før, prisen.

I 2007 kostet en Q7 i enkleste utgave fra 944.600 kroner. Da med 3-liters dieselmotor på 233 hestekrefter bak den store grillen. Valgte du den med 4,2 FSI bensinmotor og 350 hestekrefter og som sjuseter, steg prisen til friske 1.387.600 kroner, kan vi lese i Audis egen prisliste fra 2007.

Verdens sterkeste SUV

Men om du virkelig skulle være sjefen over alle sjefer og kongen av snøhaugen og vinne både påskeskirennet og after skien – uten så mye som å ha ski på beina – så var det Q7 V12 TDI som gjaldt.

Det var verdens sterkeste SUV da den kom i 2008. Den bød på en 12-sylindret dieselmotor på 6 liter og intet mindre enn 500 seige hestekrefter. Dreiemomentet var det heller ikke noe å si på: 1000 Newtonmeter.

Den gjorde unna sprinten fra stillestående til 100 km/t på bare 5,5 sekunder! Det er lynkjapt med tanke på fysisk størrelse, biltype og vekt. Den parkerer med andre ord de fleste "GTI-biler" ganske så godt. Kanskje ikke rart betegnelsen monster-SUV ofte ble brukt ...

Mange eiere verdsetter plassen i Q7, selv om den ikke er fullt så romslig som den fysiske størrelsen skulle tilsi.

Salget her hjemme endte på 387 eksemplarer første året. Greit, med tanke på prisen. Allerede i 2007 ble det redusert til 37 biler. Samme antall ble fasit i 2008. Nyhetenes interesse forsvant fort. Men det skal legges til at en god del biler har kommet til landet som bruktimporterte.

Under 150.000 kroner

Audi Q7 er stor utenpå, men ikke fullt så stor innvendig som man kanskje skulle tro.

Instrumentering kommer fra den mindre Audi A6 og røper at dette ikke lenger er noen ny bil. Men både materialkvalitet og opplevd kvalitet er høy.

For å fortsette med det positive, kan vi nevne fin styring, godt avstemt hjuloppheng som heller litt mot det sporty og at bilen er en gedigen og komfortabel kjøremaskin og milsluker. Dessuten er den nå tilgjengelig for de som tidligere har måttet nøye seg med å drømme ...

På bruktmarkedet kan du nå få Q7 til under 150.000 kroner. Det er mye SUV for pengene. Men vi snakker om 14 - 15 år gammel bil, som ofte er nærmere 300.000 enn 200.000 på telleverket.

Interiøret avslører at første generasjon Q7 ikke er noen nybil lengre.

Ingen store kvalitetsbrister

Mange av bilene har luftfjæring (ekstrautstyr på billigere modeller, standard på dyrere) som gir god komfort når det er i orden. Men som svir skikkelig i lommeboka når det går i stykker. Og det gjør det, før eller siden.

Bilen er stor og tung og ofte utstyrt med hjul på både 19 og 20 tommer. Dette medfører at dekk, som ikke er direkte billige, og bremser, samt forstillingsdeler slites ganske fort. Defekte dieseldyser og hovedlykter er andre kjente feil. Ellers har ikke Q7 noe store kvalitets-brister eller store gjengangerfeil. Kvaliteten skal jevnt over være ganske god.

Vi kan jo høre hva de som faktisk eier og bruker eldre Audi Q7 til daglig mener om bilen. Det gjør vi ved å gå til Eierne mener-seksjonen her på Broom.

Dette er noe av det de forteller:

Ikke så dyr å eie

Faksimile fra Eierne mener

– Svært lite problemer med denne bilen. Har nå gått ca. 247.000 km. I hovedsak skiftet slitedeler som bremser og foringer. Litt høyt forbruk, men sterk motor og høy kvalitet oppveier dette. Det forteller eieren om denne 2007-modellen med 3-liter diesel.

Som hos mange andre Q7-eiere verdsettes plassen og komforten.

Han forteller også hvordan han sparte titusenvis av kroner ved å sjekke priser / feil hos flere verksteder. Det er ikke alltid det lønner seg å går for det første og «beste» tilbudet.

Totalt blir det 8,6 av 10 mulige poeng på denne bilen.

Pass på luftfjæringen

Faksimile fra Eierne mener

– Stor bil med masse plass, eneste jeg ikke liker er plasseringen av koppholderen, forteller denne eieren som også har en 2007-modell 3-liters diesel.

Han legger også til at luftfjæringen krever litt ettersyn og at bilen oppleves som ganske grådig ved dieselpumpa. 1,2 liter på mila er drøyt.

Totalt gir eieren bilen sin 8,6 av 10 mulige poeng og understreker at han er kjempefornøyd.

Milsluker!

Faksimile fra Eierne mener

– Med mulighet for 7 seter og et svært bagasjerom, er kanskje denne ultimate familiebilen? Massevis av plass og komfort, sier denne eieren av en 2013-modell, med 245 diesel-hestekrefter.

Vedkommende har hatt litt kluss med batteri og det elektriske ombord i bilen. Det er også mulig at det er dette som gjør at han trekker noe på punktet for økonomi og kostnader.

Også her trekkes dette med plass og komfort fram som et pluss. Anmeldelsen ender med 8,4 av 10 poeng.

Stygt verdifall ...

Faksimile fra Eierne mener

Dyre biler taper seg ofte mye i verdi, det har denne eieren fått med seg. Dette trekkes det også for på økonomi og kostnader. Ellers er det pen score hele veien for 2011-modellen.

Her gis det full pott, og 10 poeng, på kjøreglede.

– Fantastisk god å kjøre med krefter i overflod, forteller eieren, som legger til at kupe-viften er det eneste som har gått i stykker i løpet av 70.000 kilometer.

Bilen oppnår 8 poeng av 10 mulige.

Oppsummering

Det er noen ting som går i igjen i veldig mange av Q7-anmeldelsene. Nemlig dette med plass og komfort.

Med tanke på at dette nå begynner å bli aldrende biler – de ble produsert mellom 2006 og 2015, virker det som om eirene opplever lite feil på bilene sine.

Men en del eiere trekker litt for at den er dyr å eie, enten da i form av verditap, eller høye- service og vedlikeholdskostnader.

Dette er faktisk den Audi modellen og generasjonen – og de har som kjent en del å velge i – som har de aller mest fornøyde eierne. Den får i gjennomsnitt 9 av 10 mulige poeng.

Har bankes både elbilen e-tron, nyere Q7, A7 og A8 ned i støvlene. Se oversikten her:

Mye tyder på at mekanikeren vi snakket med for mange år siden om nettopp første generasjon Q7 har sine ord i behold. Han sa nemlig: – Dette er den beste bilen Audi noensinne har laget.

