Kvinne døde i boligblokkbrann i Stavanger

En kvinne ble hentet ut av den brennende blokk i Stavanger, onsdag kveld. Torsdag skriver Stavanger Aftenblad at kvinnen omkom i brannen.

Politiet fikk melding om brannen like før klokken 21.30 onsdag kveld, ved 22-tiden opplyste politiet at brannen var slukket, og at den skadde personen var sendt til Stavanger universitetssjukehus.

Torsdag formiddag melder Stavanger Aftenblad at kvinnen ble erklært død på sykehuset.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til avisen at de tror de har identifisert henne, og at de har varslet de pårørende til kvinnen, som er i 70-årene.

Politiet har ikke fått meldinger om at andre personer ble skadd i brannen.