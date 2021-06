Eksplosjon i gjenvinningsanlegg – syv personer sendt til sykehus

Syv personer er skadd og fraktet til sykehus etter en eksplosjon i et gjenvinningsanlegg i Kristiansand. Flere er alvorlig skadd og blir fraktet til Haukeland og Ullevål sykehus.

Saken oppdateres.

Siste: Tidligere var det meldt om seks personer som var skadd og fraktet til sykehus i Kristiansand. Dette er nå oppjustert til syv personer ifølge Sørlandet sykehus.

Det opplyser medievakt ved Sørlandet sykehus, Irene Svozilik, til TV 2 rett før klokken 12:30.

– Flere er alvorlig skadet, og noen vil bli overflyttet til Haukeland sykehus og Ullevål sykehus for videre behandling, sier Svozilik til TV 2.

Personene får behandling for inhalasjon av røyk, og brann- og eksplosjonsskader.

Svozilik kan ikke si hvor mange som er alvorlig skadd.

Gul beredskap

Klokken 11:15 skriver politiet at mellom 20 og 30 personer er evakuert fra bygget. De fleste har tatt seg ut selv.

Svozilik sier til TV 2 at de er i gul beredskap som følge av hendelsen.

– Det betyr at vi har satt alle akutte operasjoner for Kristiansand og Arendal på vent, for å håndtere hendelsen som har skjedd, sier hun.

Melding om eksplosjon

Klokken 09.54 meldte politiet at de rykket ut til en brann i Returkrafts gjenvinningsanlegg i Kristiansand. Kort tid senere skrev de at de hadde fått inn melding om at det har vært en slags eksplosjon i anlegget.

Rett før klokken 11:30 melder politiet at det skal være kontroll på brann i/ved en tankbil per nå.

– Tankbilen skal inneholde oljeholdig slam. Det brenner enda i en del av anlegget der man håndterer avfall/søppel, skriver de videre.

Økonomisjef i Returkraft, Lars Petter Harv, sier til Fædrelandsvennen at det er en tankbil som har eksplodert og forårsaket store skader.

– Vi er ikke klar over omfanget på personskadene, sier han videre.

Han tror imidlertid at alle ved anlegget er gjort rede for.

Skadd

SKADD: Sendt til sykehus med skader fra eksplosjonen. Foto: Trond Solvang / TV 2

En av de skadde er Tor Hagen, som er bandasjert rundt hodet, for å stoppe blødninger.

– Det går greit med meg, sa han til TV 2, før han ble fraktet vekk med ambulanse.

Starter etterforskning

Bilder fra anlegget viser store mengder røyk strømme komme ut av taket på anlegget, samt at deler av en vegg i anlegget er blåst ut.

Politiet opplyser på Twitter at luftambulanse er på stedet.

Politiet vil starte etterforskning av hendelsen.

– Arbeidstilsynet varsles. Per nå er det ukjent årsak til hendelsen, skriver de på Twitter.