Det melder Oslo kommune i en pressemelding.

Det forrige byrådet gikk av, etter at et mistillitsforslag mot tidligere miljøbyråd Lan Marie Berg ble stemt igjennom av et flertall i bystyret. Oslo Høyre har imidlertid ikke betydelig støtte i bystyret til å danne byråd, dermed gikk oppgaven til Johansen og Oslo Ap nok en gang.