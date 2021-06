Kjøpefest i Fjordkraft-ligaen: – Det blir et bikkjeslagsmål

Klubbene i Fjordkraft-ligaen ruster opp som aldri før og ekspertene spår et rotterace om medaljene.

Mens Fjordkraft-ligaen har ligget på vent siden januar på grunn av pandemien, rustes det opp som aldri før i ishockeyens øverste liga. Det skjer i takt med at nye arenaer begynner å ta form.

– Ut av korona satser klubbene hardere økonomisk. Det er litt merkelig at de satser tøffere etter en så vanskelig økonomisk periode, men man må håpe at de har kontroll. De har uttrykt det. Det er veldig, veldig spennende, sier hockeyekspert i TV 2, Jesper Hoel.

Sjekk ut lagoversikten under!

To sesonger har blitt nedskalert som følge av pandemien. I comebacket ligger det an til en sesong som kan bli jevnere enn på lenge.

– Ser du på øverste halvdel av tabellen ligger ligaen an til å bli jevnere enn noen gang. Det blir et bikkjeslagsmål om topp fire. Akkurat nå er det sju slag som forventes å blande seg inn i toppen. I tillegg til Oilers, Storhamar, Vålerenga og Frisk har du også Lillehammer, Sparta og Stjernen som har veldig mye spennende på gang.

Lillehammer

Andreas Martinsen har signert en ny kontrakt på tre år. Det er en kjærkommen signatur for den hardtsatsende klubben.

– Martinsen er en skikkelig kvalitetsspiller. Utover forrige sesong startet produksjonen å ta seg opp også. Det er ikke så mange av backene som ønsker å få han etter seg, sier Jesper Hoel.

Nå er også Brett Cameron meldt klar. Den store publikumshelten spilte med stor suksess på Lillehammer mellom 2016 og 2018.

– Cameron var en meget god spiller og en publikumsfavoritt sist han var på Lillehammer. Klarer han å levere på det nivået han gjorde, har Lillehammer gjort en solid signering, sier Hoel.

EKSPERT: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel er spent på hvordan overgangene i Fjordkraft-ligaen vil slå ut. Foto: Espen Solli

Klubben har resignert spillere som Nick Dineen og Spencer Humphries. Klubben har også lokket Jonas Medby tilbake til Lillehammer etter et par sesonger i Stjernen.

I tillegg til spennende spiller-forsterkninger har Lillehammer slått kloa i Storhamar-legenden Aleksander Smirnov som skal styre skuta.

– Det er en veldig spennende signering og det gir en ekstra dimensjon til ligaen å få Storhamar-legenden inn til rivalen. Det virker som en veldig annerledes trenertype enn Torstensson, som var der i fjor, sier Hoel.

Klubben har mistet tre spillere til Stjernen og kontinuitetsbæreren, Stein Tore Bakken legger skøytene på hylla etter 16 år i klubben.

I tillegg er sisteskansen, Joona Partanen er også ferdig. Klubben har varslet at de er på jakt etter en keeper og en back.

Stjernen

Stjernen blir å se i en helt ny drakt kommende sesong med ny trener og hele elleve nye spillere og har varslet at de blir en klubb å regne med.

– Det er ikke ofte jeg ser et lag som bytter ut nesten alle importene hver eneste sesong, men de har truffet godt på signeringene sine, sier kommentator i TV 2, Bjørn Erevik.

Siste blad på stammen er den 24 år gamle centeren, Ryan Gropp som ble bekreftet klar onsdag kveld. Han kommer fra Allsvenskan. Han ble draftet til andre runde av New York Rangers i 2015. Han spilte aldri i NHL, men det har blitt 156 AHL-kamper der han har produsert 58 poeng.

I tillegg har det rast på med overgangsnyheter i Fredrikstad.

De har signert en del spillere de kjenner godt fra Fjordkraftligaen de vet har nivået. Så er det et par fryktelig spennende signeringer. Riley Brace, og Kevin Davies er to av spillerne det kommer til å bli spennende å følge, sier Hoel,

Stjernens signeringer Håkon Imset Stormli, Brendan Ellis og Austin Cangelosi har kommet fra Lillehammer





Benjamin Byrkjeland ble signert i april fra Narvik





Kevin Davis er en ny backforsterning fra Canada





Ole Einar Engeland Andersen returnerte til Norge og moderklubben Storhamar på grunn av pandemien etter fire år i Canada og USA hvor han har spilt high school- og juniorhockey





Den canadiske forwarden, Riley Brace som har spilt de siste sesongene i Europa





Gabriel Gagné, også fra Canada er en back som blant annet kan skilte med 200 kamper i AHL





Vålerenga-profilen, Filip Gunnarson signerte i vår og står nå oppført som back i Stjernen

– Han er en kriger og Stjernen vil få god nytte av han. Han er også en anvendelig spiller og om han blir spillende back eller løper vil han løse oppgaven godt, sier Bjørn Erevik.

Stjernen som også har signert ny trener for kommende sesong. Svenske Anders Olsson venter også på en ny spennende arena som er ventet å stå klar i 2024.

EKSPERT: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik har analysert overgangene i Fjordkraft-ligaen. Foto: Bjørn Kr. Erevik

Vålerenga

De har ikke vært så hissige på signeringsfronten så langt, men lørdag kunne Oslo-klubben annonsere at Stefan Espeland vender tilbake til Norge. Han klinket til og signerte like greit en fire års kontrakt med VIF etter to sesonger i Eisbären Berlin og Salzburg. Espeland spilte sist for Vålerenga i 2018/2019 sesongen.

– Med den signeringen kan VIF nå ende opp med den beste backbesetningen i ligaen, sier Hoel.

VIF har også signert offensive krefter i 20 år gamle Pontus Finstad fra Mangelrud Star.

– For hans del å komme til Vålerenga vil nok gagne han. Han har en herlig og direkte spillestil og får ofte med seg pucken. Det å komme til Vålerenga og spille på et lag som skal være i toppen gjør at han må han ta noen steg, sier Hoel.

Vålerengas signeringer Jørgen Karterud





Thomas Olsen





Tommi Taimi





Jonas Opøyen





Emil Holm Larsen





Magnus Brekke Henriksen





Martin Røymark





Filip Lalande





Colin Spaberg Olsen

Vålerenga har mistet blant andre Sondre Olden, Wayne Murphy, Axel Eidstedt og Filip Gunnarson.

– De har en veldig bra, norsk stamme. Så har de Steffen Søberg bakerst som alltid leverer. Med Roy Johansen har de sluppet inn lite mål også, sier Hoel.

– Jeg forventer at de kommer til å signere noen importer av høy klasse i sin første hele sesong i ny arena. Å komme inn på Jordal Amfi fullt av publikum er den «boosten» de skulle hatt i fjor. Den får de forhåpentligvis når sesongen starter i september.

Stavanger Oilers

Oilers vil være med på medaljejakten kommende sesong. Siste signatur fikk de fra Steve Whitney. 30-åringen har erfaring fra blant annet AHL, men var sist å se i tyske, Iserlohn Roosters.

Spartas viktige løper, Christoffer Karlsen flytter til Stavanger og blir en viktig brikke for Oilers kommende sesong.

Anders Tangen Henriksen som står oppført med 166 kamper for Oilers er tilbake etter opphold i Ringerike og Sparta.

Martin Lefebvre er en 29 år gammel back som sist spilte i Ålborg.

– Oilers ser solide ut som vanlig. De skal fylle opp mer vil jeg tro. De har gjort noen smarte signeringer i Karlsen og Tangen Henriksen, sier, Jesper Hoel

– De har en trener de tror på og som virkelig klarte å snu skuta i fjor. Alt annet enn å ta tilbake tronen vil være en skuffende målsetting for Oilers.

Frisk Asker

Frisk Asker er fremdeles regjerende norgesmestere etter at de kapret kongepokalen i 2019. Sluttspillet i 2020 ble avlyst og forrige sesong ble avsluttet 7. januar på grunn av pandemien. Da ble Asker-laget kåret til seriemestere foran Storhamar etter en prosentberegning av poengene. Nå satser laget friskt i ny storstue.

I juni ble det klart at de klarte å slå kloa i Jacob Lagacé. 31-åringen var poengkonge i Oilers i 2019 og ble kåret til årets spiller i oljebyen. Etter to sesonger i Tysland og Frankrike signerte han nå for Frisk Asker.

– Han var veldig god når han var her sist. Oilers sin beste spiller den sesongen. Han har blant annet vært i Frankrike etter at han reiste fra Stavanger og Frisk har høye forventninger, sier Erevik.

Finske Niklas Nevalainen kommer inn på backplass.

Max Krogdahl går til Sveits, men klubben har klart å resignere viktige brikker i Patrick Bovim, Nicolay Andresen, Endre Medby, Mikkel Seiergren Christiansen og Mats Frøshaug.

Det meldes at klubben ønsker en ny import før de er fornøyde med sommerens handel.

Fjordkraftligaen er i gang igjen 11.september, men Frisk Asker har fått utsatt sin start på grunn av spill i CHL.

Grüner

Oslo-klubben signaliserer at de blir med å kjempe blant de åtte beste denne sesongen og har signert en meget spennende sisteskanse.

– Det kan bli et rotterace om den åttendeplassen, sier Hoel.

Quentin Papillon er 24 år gammel og kommer fra fransk hockey. Han er landslagsmålvakt og har gått gradene i den franske eliteserien.

– Dette kan fort være en meget bra målvakt for Grüner, sier Erevik.

– Hvis MS ikke blir så mye vassere så kan Grüner kanskje være med å kjempe om en sluttspillplass på en annen måte enn tidligere, sier Erevik.

Grüners signeringer Gustaf Berling





Quentin Papillon





Petter Birkheim Andersen





Vetle Salsten





Tim Robin Johnsgård





Mathias Brenne Halvorsen





Tinus Rise Moe





Nicolai Eliesen var på lån fra VIF forrige sesong og har nå signert for Grüner





Espen Kleppe Hermanrud

Ringerike

Ringerike er tilbake i Fjordkraftligaen etter to sesonger i 1.divisjon.

– De har god kontinuitet på trener- og spillersiden. De skal helt sikkert hente en målvakt. Det blir avgjørende for å ta den åttendeplassen, sier Bjørn Erevik.

Klubben har et ungt lag, men Jonas Westerling drar opp snittet. Den 39 år gamle veteranen kan se tilbake på 16 sesonger og 598 kamper i Allsvenskan i Sverige, to sesonger i EIHL i England i Sheffield Steelers samt klubber som Mora IK, AIK, Huddinge, Almtuna och Södertälje.

I tillegg til at de beholder mange av spillerne fra forrige sesong satser Ringerike på unge fremadstormende signeringer.

– Jeg husker de som et guffent lag å møte. Man visste aldri hvor man hadde de. Det blir spennende å se de tilbake i eliten, sier Hoel.

Ringerikes signeringer Victor Näslund fra svensk førstedivisjon

Thomas Bækken, som har spilt aldersbestemte kamper for Storhamar

Mats Nybrodahl Pettersen

Linus Rosdahl

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen

Sparta

Sparta har imponert TV 2s eksperter med underholdende hockey, men mye av sesongen ble preget av pandemien forrige sesong. Nå satser sarpingene med ny sisteskanse.

Canadiske Jake Paterson er hentet inn fra Allen Americans i ECHL.

– De har ikke hatt x-faktoten på målvaktsiden en god stund og Sparta håper nok at Patterson kan gi de mer matchvinnende redninger og være en mer stabil målvakt som kanskje ikke tilfellet har vært de siste par sesongene, sier Bjørn Erevik.

– Sparta var på mange måter spillemessig det morsomste laget å se i fjor. Så mye fart og intensitet og de skapte så mange muligheter, men de scoret ikke mål. Så fikk de ofte en billig scoring bakover som gjorde at de tapte i stedet for å vinne med tre.

Laget mistet yndlingene Christoffer Karlsen til Oilers og Emil Lilleberg, men har signert noen nye navn på forward og backsiden. Den storvokste løperen, Emil Lundberg kommer fra Vita Hästen.

– Jeg tror det kan bli en joker og han vil glede publikum. Han har en ganske bra størrelse. En kjempesignering, sier Bjørn Erevik.

Laget har også sett på den offensive backen, Marcus Fagerudd som spilte forrige sesong i Vita Hästen, men ingen avtale er signert.

– De trenger en skikkelig målscorer, en back og en matchvinnende keeper så kan de være topp tre i stedet. Det blir spennende å se Paterson, sier Hoel.

Spartas signeringer Jake Paterson





Emil Lundberg





Håvard Salsten har gått gradene i Storhamar og kommer til Sarpsborg fra Grüner





Niclas Jessesen er en spillende back som forlot Sparta i 2019/20-sesongen for å få mer spilletid. Han har vært innom Ringerike, Comet og Narvik før han er tilbake i Sarpsborg





Maksims Ponomarenko

Storhamar

Storhamar endte som nummer to denne sesongen bak Frisk Asker etter at serien ble avsluttet i januar. Storhamar er definitivt et lag å regne med kommende sesong.

En god nyhet på Hamar er at Patrick Thoresen har signert for en ny sesong i gult og blått.

– Han kommer nok en gang til å være blant de aller, aller beste spillerne i ligaen og kommer til å dominere igjen. Storhamar har vært flinke til å resignere. De har blant annet signert Ahlholm, Kokman. Så er det spennende med en Samuel Solem og Andreas Dahl, sier Hoel.

Storhamar har mulighet til å hente tre nye importer før seriestart.

– De har bygget laget sitt rundt de norske spillerne. Du har en Eskild Bakke Olsen, Lundell Noer, Simen André Edvardsen, Eirik Salsten. Mange skal fylle viktige roller. Har man behovet for å hente de ekstra importene? Jeg håper de tar sjansen på den stallen de har nå, sier Hoel.

Mangleud Star

Det har vært lite nytt å melde fra Manglerud i vår. Flere er spente på hvilken retning klubben nå ønsker å ta.

– Det har vært uenigheter om hvor veien går videre. MS har levd lenge på at det er sted man kan spille og bo i Oslo med jobb ved siden av. Men flere har et ønske om å profesjonalisere ligaen og laget. De må finne ut hvilken klubb de ønsker å være, sier Hoel.

Laget har signer ny hovedtrener i Corey Neilson. Canadieren var i en årrekke trener for Nottingham Panthers. De siste sesongene har han vært trener i Lausitzer Füchse i DEL2 i Tyskland, hvor han i 2018/19 ble kåret til årets trener i ligaen. Han har også vært hovedtrener for Storbritannias landslag i flere sesonger, nå sist under VM i Riga.

– Sju åtte, ni spillere i roasteren. De har to keepere, tre backer med godt nivå. fire gode løpere men utover det må de fylle på, sier Erevik.

– Hvis de bare skal fylle med juniorspillere nå kan det fort bli en tung sesong på Manglerud, sier Hoel.