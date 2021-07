Irriterte seg over plasten på strendene. Så fikk de en glimrende idé

Det hele startet på en guttekveld for to år siden. Mathias Mattingsdal (18), Tobias Vigrestad Mellemstrand (18) og Elias Aarsland (18) satt og snakket om entreprenørskap, og tenkte at det hadde vært kult å skape noe eget.

Alle tre var glad i å eksperimentere, og ønsket å bidra med løsninger på problemer som allerede eksisterte.

– Så var det en av oss som kom opp med ideen om at: «Vi skulle ikke prøvd å lage noe av plastikken som ligger og flyter med sjøen?», forteller Tobias.

Mathias, Tobias og Elias bor kun få kilometer unna jærstrendene. Foto: Ingrid Wollberg

Har sett problemet på nært hold

Gjennom oppveksten har de tre kompisene vært aktive turgåere, og oppholdt seg mye langs jærkysten sammen med familien og venner. Dermed har de sett det økende plastproblemet på nært hold.

Mathias har funnet mye søppel på kort tid. Foto: Ingrid Wollberg

– Når vi er ute på tur, ser vi at det er overstrødd med søppel på strendene. Vi ble introdusert for dette problemet i tidlig alder, og ser at dette er noe som er verdt å gjøre noe med, forteller Tobias.

Det rosa dekselet er en såkalt «limited edition». Foto: Ingrid Wollberg

Etter hvert falt valget på produksjon av mobildeksler til iPhone. Det var noe som var enkelt å lage, i tillegg til at det er noe de fleste har bruk for. Det var også relevant for mennesker i alle aldre.

Støtte fra Solofondet

Guttene fant fort ut at det var en dyr produksjon å drive med. Derfor søkte de penger fra Solofondet, som er en stiftelse som deler ut stipender til ungdom for å inspirere og belønne gode ideer, aktiviteter og prestasjoner.

Dekslene produseres i garasjen på gården til Mathias. Foto: Ingrid Wollberg

De fikk da over 50 000 kroner for å kjøpe inn maskinvarer og nødvendige deler til produksjonen.

I videoen nedenfor kan du se hvordan guttene produserer iPhone-dekslene.

Ressurs framfor avfall

Guttene forteller at de selger noen deksler i uken, og er fornøyde med det.

– Hovedpoenget er ikke å tjene mye penger på det, men å nå ut til flere folk, og få dem til å tenke at de kan hjelpe til med dette økende havplastproblemet da, forklarer Mattingsdal.

Fargene på dekslene gjenspeiler fargen på plastikken de er laget av. Foto: Ingrid Wollberg

Hvert deksel Miljöprotector produserer veier mellom 25-27 gram, og guttene ønsker at produksjonen skal være med å belyse problemet, og få folk til å se plasten som en ressurs framfor avfall.

– Vi skal selge ganske mange deksler for å rydde opp en hel strand. Men det som er målet og visjonen vår er å kunne inspirere ungdom spesielt, til å faktisk se nytteverdien i den plastikken som ligger ved sjøen, sier Tobias.

Ødelegger dyrelivet

Guttene hevder at naturen vil bli mye renere og finere dersom alle tar sin del av oppgaven. De synes alle bør ta ansvar og plukke med seg det søppelet en selv kaster, i tillegg til å ta med seg det som eventuelt ligger igjen etter andre.

– Vi har et fantastisk rikt dyreliv langs norskekysten, spesielt. Det er veldig synd om vi skal redusere det mangfoldet som er ute på kysten fordi vi er egoistiske og ikke plukker opp.

Guttene fra Vigrestad oppfordrer flere til å ta grep. Foto: Ingrid Wollberg

Oppfordrer folk til å bry seg

Guttene ser ikke på seg selv som skikkelige miljøentusiaster, men hevder at de er helt normale ungdommer, som har sett et problem, og gjør noe med det.

– Man trenger ikke lage noe stort sånn som vi har gjort, det går an å gjøre helt små ting, som er med å bidra til det bedre, forteller Elias, og hevder videre at man ikke trenger å være en miljøentusiast for å gjøre en forskjell:

– Du trenger egentlig bare bry deg litt om miljøet, da.

På kort tid finner guttene mye søppel. Foto: Ingrid Wollberg

– Tror dere det er mulig å oppnå et plastfritt hav?

– Det hadde jo vært en drøm, for å si det sånn, sier Tobias.

– Ja, jeg tror det, sier Elias, og utdyper:

– Det kommer til å ta tid, og til å kreve mye. Vi er avhengig av en teknologisk utvikling for å få det til. Men etter en del år, med ny kunnskap, så tror jeg vi klarer det.