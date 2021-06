Marianne Hansen (25) ble drept på Hellerud – mann i 20-årene innrømmer drapet

Marianne Hansen (25) ble drept på Hellerud den 8. juni i år. Politiet går nå ut med navn i samråd med de pårørende.

En rumensk mann i 20-årene er siktet for drap.

Hansen ble ifølge politiet kjent med den siktede rumeneren i forbindelse med jobb og de hadde en kortvarig relasjon i ukene forut for drapet.

Rumeneren ble pågrepet i forbindelse med en ulykke på E6 like etter drapet. Han kjørte da i motsatt kjøreretning, og kolliderte med et ektepar i 50-årene. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

VRAK: Bilen til mannen i 20-årene var totalskadd etter ulykken. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad

Siktet for drap og drapsforsøk

Ifølge naboer hadde Hansen nylig flyttet inn i leiligheten på Hellerud, etter at en slektning av Hansen hadde bodd der i flere år. Naboene kjente derfor ikke Hansen så godt.

Hansen er opprinnelig fra Telemark, men flyttet etter hvert til Oslo. Ifølge hennes Facebook-profil var hun ansatt hos Trafikkjentene AS siden 2018.

Rumeneren er også siktet for drapsforsøk, etter at han kjørte over i motsatt kjørefelt på E6 ved Espa og frontkolliderte med en annen bil. Ingen av de involverte ble skadd.

Det var i forbindelse med trafikkulykken at politiet fikk informasjon som førte til funnet av Marianne Hansen i leiligheten på Hellerud.

Har et godt bilde av hva som har skjedd

Den siktede mannen har gjennomført flere avhør med politiet, og skal være samarbeidsvillig. Politiadvokat på saken, Børge Enoksen, sier til TV 2 at de har dannet seg en god oversikt over hva som har skjedd drapsdagen, og at de mener å vite hva som var motivet for handlingen.

– Det har vi et bra bilde av, men vi må komme tilbake til detaljene rundt det senere, sier Enoksen.

Det er planlagt flere avhør av den siktede mannen, og politiet er derfor sparsommelige med detaljer. e vil blant annet ikke utdype hva slags relasjon rumeneren mener han hadde til Hansen.

– Oppfattet han det som en vennskapsrelasjon, var de kolleger, eller mener han det var en kjærlighetsrelasjon?

– Det er detaljer vi ikke vil si noe om nå.

– Hvorfor var han hos henne den aktuelle dagen?

– Det er også et tema vi ikke vil si noe om på det nåværende tidspunkt, og det er fordi vi har planlagt flere avhør, sier Enoksen.

Vurdert tilregnelig

Politiet opplyser at den siktede rumeneren vil bli begjært fengslet videre frem til saken er rettskraftig.

Den primærpsykiatriske undersøkelsen av siktede har konkludert med at han var tilregnelig på handlingstidspunktet, og politiet kommer derfor ikke til å foreslå en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.

Politiet har som mål å fullføre etterforskningen i løpet av sensommeren slik at saken kan gå for retten før jul.

ETTERFORSKNING: Politiet håper å ferdigstille etterforskningen i løpet av sommeren. Foto: Terje Bendiksby

Erkjenner straffskyld for drap, en ikke drapsforsøk

Mannens forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, har tidligere fortalt til TV 2 at mannen har forklart i avhør at han forsøkte å ta sitt eget liv da han kjørte i feil kjøreretning på E6.

I senere avhør har han nå erkjent straffskyld for å ha drept Marianne, men ikke for drapsforsøk, opplyser Grøndahl til TV 2 torsdag.

– Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk. Han har erkjent at det var han som kjørte, men han sier at det ikke var hans intensjon å drepe noen andre, sier Grøndahl.

– Har han forklart hva motivet for drapet var?

– Han har snakket om det, men det kan jeg ikke gå i detalj om, sier Grøndahl.