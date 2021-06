Britney om Instagram-meldingene: – Jeg sa jeg var OK, men jeg løy

GOD KVELD NORGE (TV 2): I 24 minutter snakket Britney Spears uavbrutt til retten når hun for første gang fortalte offentlig om vergemålet. Det var dystre beskrivelser fra et liv uten myndighet.

Sent onsdag kveld norsk tid fortalte Britney Spears (39) for første gang på tretten år om hennes egne opplevelser rundt vergemålet hun er underlagt.

Hun kalte formynderiet for «krenkende», og sa at hun fordømte faren for å ha tatt full kontroll over livet hennes.

Variety gjengir i dag uttalelsen i sin helhet.

Ble tvunget på turné

Sist Britney Spears gjorde konserter rundt om i verden, i Oslo og Telenor Arena inkludert, var «Piece of Me Tour» i 2018.

Anmelderne var ikke imponerte, VG inkludert, som kalte showet for «Britney på boks» og ga henne terningkast 1.

Nå forteller Spears hva som egentlig skjedde i kulissene før verdensturneen.

MOTVILLIG: Britney Spears ønsket ikke å dra på turné i 2018. Her er hun fotografert på en konsert i Taiwan året før. Foto: Chiang Ying-ying

– Managementet sa at hvis jeg ikke dro på turné, så måtte jeg finne meg en advokat, og de sa at gjennom kontrakten min kunne jeg bli saksøkt av managementet hvis jeg ikke gjennomførte turneen, fortalte Spears på videolink til retten i Los Angeles onsdag.

– Han ga meg et ark da jeg gikk av scenen i Las Vegas, og ba meg signere det. Han var truende og skremmende. På grunn av vergemålet kunne jeg ikke skaffe meg en egen advokat, så jeg måtte bare dra på turné.

Popstjernen forteller videre at hun etter turneen måtte fortsette å jobbe.

– Da jeg kom tilbake fra turneen, skulle jeg i gang med et nytt show i Las Vegas. Jeg begynte tidlig å øve, men det var tøft fordi jeg hadde gjort show i Las Vegas i fire år allerede, og trengte egentlig en pause. Men jeg ble fortalt at jeg ikke hadde noe valg. Jeg trente fire ganger i uken, og regisserte mesteparten av showet selv, forteller hun til dommer Brenda Penny.

– Jeg følte meg full

Las Vegas-showet «Britney: Domination» ble som kjent kansellert i januar 2019. Spears hevdet den gang at det var fordi faren var innlagt på sykehus.

Senere forsvant hun i lang tid fra Instagram, og innrømmet etterpå at hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. Hun hevdet på Instagram at dette var frivillig, men nå forteller hun hva som egentlig skjedde.

– Hvis jeg sa nei til å gjøre et dansetrinn, var det som om jeg hadde plantet en bombe. Managementet mitt og danserne forsvant inn på et rom og ble der i minst 45 minutter. Jeg er ingens slave, jeg må kunne si nei til å gjøre et dansetrinn, sier Spears, og sikter til øvingen før Las Vegas-showet.

Hun forteller videre at de besluttet å kansellere, og at det var som om «100 kg forvant fra skuldrene hennes».

Men hun var samtidig bekymret for hvilken straff hun kunne få for å ikke gjennomføre showet.

NY RUNDE: I oktober 2018 presenterte Britney sitt nye Las Vegas-show. Tre måneder senere ble det kansellert. Foto: Steve Marcus

– Tre dager senere fortalte terapeuten min meg at han hadde fått «en million» telefoner om at jeg ikke samarbeidet under øvingene og at jeg ikke hadde tatt medisinene mine. Dette var ikke sant, bedyrer hun.

Videre forteller hun at terapeuten besluttet å gi henne litium, som ifølge Norsk legemiddelhåndbok er «akutt behandling av mani og depresjon ved bipolar lidelse».

– Litium er veldig, veldig sterkt sammenlignet med de medisinene jeg har fått i fem år. Jeg følte meg full. Jeg klarte ikke ha en samtale med mine foreldre engang. Jeg fortalte ham at jeg var redd, og terapeuten min sendte seks sykepleiere hjem til meg. De nektet meg å dra noe sted i en hel måned, forteller Spears.

Ble sendt på rehab av faren i 2019

Spears kommer så inn på det mest betente i saken: Forholdet til faren.

– Ikke bare gjorde familien min ikke en jævla ting, faren min sto i spissen for det hele. Alt som skjedde med meg måtte godkjennes av min far. Han latet som han ikke visste at jeg måtte gjøre psykologiske tester hele juleferien mens barna mine reiste til Louisiana, mens det hele tiden var han som hadde satt det i gang!

STERKE ANKLAGER: Britney Spears er nådeløs i sine beskrivelser av hvordan faren skal ha kontrollert henne. Foto: Nick Ut

Spears sier at hun så fikk en telefon fra faren som sa at hun ikke bestod de psykologiske testene, og at hun måtte legges inn.

Dette var på den tiden Spears forsvant fra Instagram over lenger tid, og fansen begynte å spekulere i om hun kunne være innlagt mot sin vilje.

– Jeg beklager Britney, men du må lytte til legene. De skal sende deg til et rehabiliteringsprogram i Beverly Hills. Det må du selv betale 60.000 dollar (ca. 500.000 NOK) i måneden for, skal faren ha sagt.

– Jeg gråt på telefonen i over en time, og han elsket hvert minutt av det. Han elsket kontrollen han hadde over sin egen datter, sier Spears.

Hun forteller at hun pakket tingene og reiste til senteret, og sammenligner oppholdet med å bli utsatt for menneskehandel.

– Man tvinges til å jobbe mot sin vilje. Alle eiendeler blir tatt fra en; kredittkort, penger, mobil og pass, de så på at jeg skiftet klær, helt naken, både morgen, ettermiddag og kveld. Jeg hadde ingen privatliv overhodet, sier hun.

Popstjernen ble i tillegg nektet å møte kjæresten og sønnene.

Videre innrømmet hun også at de mange Instagram-postene hvor hun har hevdet at alt er OK, var løgn:

– Jeg fortalte verden at jeg er OK og lykkelig, men det var ikke sant. Jeg har vært i benektelse og i sjokk. Jeg er traumatisert. Du vet – «fake it till you make it». Men nå sier jeg sannheten: Jeg er ikke lykkelig. Jeg klarer ikke sove. Jeg er så sint at det er helt sykt, og jeg er deprimert. Jeg gråter hver dag.

Ønsker faren fengslet

– Dommer: Min far, mitt management og alle de involverte i dette vergemålet som har vært med å straffe meg når jeg har sagt nei – de burde fengsles alle sammen, sier Spears.

Hun hevder livet hennes har vært helt ødelagt gjennom disse årene.

– Sist jeg snakket med dere i retten føltes det som om jeg var død. Som om jeg ikke betydde noe, som om ingenting hadde hendt meg, det var som om dere trodde jeg løy. Jeg sier det igjen, jeg lyver ikke. Jeg vil bare bli hørt, og at dere skal forstå hvor ødeleggende dette har vært. Og helt ærlig så vil jeg saksøke familien min, fortsette hun.

Drømmer om bryllup og baby

Hun deler drømmene sine for fremtiden. En fremtid uten vergemål og rehabiliteringssentre.

KJÆRESTE: Britney har vært sammen med Sam Asghari (27) siden 2016. De møttes på musikkvideoinnspillingen til Britneys låt «Slumber Party». Foto: KEVIN WINTER

– Jeg ønsker å komme videre med livet mitt. Jeg vil gifte meg og få en baby. Jeg har blitt fortalt av mine verger at jeg ikke kan gifte meg eller få barn. Jeg har en spiral innsatt så jeg ikke skal bli gravid. Den ønsker jeg å ta ut, men apparatet mitt nekter meg det for de vil ikke at jeg skal få flere barn, sier hun.

Spears innrømmer at det har vært tøft å ikke få snakke.

– Det er så urettferdig at de forteller løgner om meg åpenlyst, min egen familie, de gjør intervjuer og får meg til å føle meg så dum, mens jeg ikke får si noen ting. Jeg ønsker å dele historien min med verden og alt de har gjort mot meg, istedenfor å bli bedt om å være stille.