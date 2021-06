Varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

Konkurransetilsynet har etter en foreløpig vurdering kommet til at DNBs oppkjøp av Sbanken vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

15. april ble det kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I forrige uke ble det kjent at DNB nå har sikret seg 90,9 prosent av aksjene i Sbanken til 108,85 kroner per aksje. Dermed kan de tvangsinnløse de resterende aksjene.

I tillegg til godkjenning fra Konkurransetilsynet må også Finansdepartementet godkjenne oppkjøpet.

I et intervju med Dagens Næringsliv i april sa konkurransedirektør Lars Sørgard at de i vurderingen av oppkjøpet er opptatt av konkurransepresset mellom partene.

– Vi kommer til å se grundig på denne, for det er en sak med et mulig konkurranseproblem, og vi bekymrer oss for mulig konkurranseskade, sa Sørgard.

Han trakk blant annet fram at det ville bli aktuelt å se på om Sbanken er en såkalt prispresser, altså en aktør som gir gunstigere betingelser, for eksempel lavere gebyrer eller lavere renter. I tillegg måtte DNB dokumentere at forbrukerne ikke vil bli skadelidende av oppkjøpet.

Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken er positiv til granskningen.

–Vi synes det er bra at Konkurransetilsynet bevilger seg god tid til å gjøre en enda grundigere vurdering av hvordan oppkjøpet vil påvirke konkurransen i fondsmarkedet. Vi er naturligvis spent på hva de kommer frem til når de er ferdige med sine analyser, sier han til TV 2.

– Utover det har vi ingen kommentarer.



Sbanken ble etablert i år 2000, som den første rene digitalbanken i Norge, og ble notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, men var inntil da et datterselskap av svenske Skandiabanken.