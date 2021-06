Pendlere terroriseres av mystisk steinkaster: – Vanvittig og direkte livsfarlig

16. juni la danske Adam Kofoed Månsson ut følgende melding i Facebook-gruppa Pendlernet Bornholm:

«En kjedelig forespørsel: Er det andre som har fått voldsomme steinkast i/på bilen de siste to måneder? Det gjelder strekningen mellom Ystad og Svedala. Jeg har selv opplevd to på tre uker, og kjenner til fredag.»

ETTER SMELLET: Adam Kofoed Månsson la ut dette bildet etter å ha blitt angrepet to ganger på tre uker. Foto: Adam Kofoed Månsson

Kort tid etter begynte kommentarene å renne inn fra pendlere som har opplevd det samme.

TV 2 Bornholm skriver at svensk politi har mottatt mer enn 40 anmeldelser av steinkast mot bilister på motorveien E65 mellom Skurup og Ystad helt sør i Sverige.

Det hele har nå gått såpass langt, at svensk politi har laget en egen utredningsgruppe.

Politibiler patruljerer langs motorveien på jakt etter gjerningspersonen(e) som angriper danske bilister.

Også politihelikopteret er satt i lufta.

Den danske justisministeren Nick Hækkerup (55) har kommet på banen og krever at svenske myndigheter tar grep for å få slutt på det han kaller «livsfarlige handlinger».

Dundret gjennom frontruta

I mai ble en 70 år gammel mann som var på vei til Bornholm-ferga i Ystad alvorlig skadet da en stein på størrelse med en knyttneve klokka 07.30 dundret gjennom frontruta.

Steinen traff 70-åringen, som kjørte bilen, på venstre side av ansiktet, og han fikk ifølge nettstedet tannskader og et stort hodetraume som førte til at han måtte opereres i flere timer.

SVT skriver at en annen bilist fikk øyeskader da frontruta hans ble knust.

Det danske Rigspolitiet gikk mandag ut på Twitter og advarte danske bilister om de svenske steinkasterne.

I den seneste tid har der været flere tilfælde af stenkast mod danske bilister på E65 ml Skurup og Ystad i Sydsverige. Oplever man det, så anmeld det straks til svensk politi. #politidk — Rigspolitiet (@Rigspoliti) June 21, 2021

Stort alvor

I Facebook-gruppa skriver flere medlemmer at steinen ofte kommer susende i en voldsom fart, og at det ikke er noen broer i de aktuelle områdene steinene blir kastet fra.

Det er heller ikke veiarbeid på eller ved motorveien som kan forklare tilfeldige steinsprang.

Mange mistenker at steinene blir skutt fra en slags katapult.

– Dette var ikke et vanlig kast. Det var for stor fart. Kanskje steinen har blitt skutt av gårde på en aller annen måte, sier Frederik Tonnesen til B.T.

Han var på vei fra Ystad i Sverige til Ribe i Danmark da en stein plutselig suste gjennom frontruta og smalt inn i armen hans.

– Min BroBizz (dansk bompengebrikke, journ.anm) og GPS flyr rundt i bilen, og jeg holder på å kjøre inn i autovernet med glasskår i øre, munn og hår. Jeg fikk rettet opp bilen, og like etter kom det en lomme jeg kunne sette bilen i, sier han til nettstedet.

GLASSKÅR: En mutter smalt gjennom frontruta til et av medlemmene i Pendlernet Bornholm. Foto: Pendlernet Bornholm

Livsfarlig kasting

Politiinspektør Patrick Nihlén i Ystad-politiet sier at de ser svært alvorlig på steinkastingen.

– En stein gjennom ruta kan bety at føreren blir skadet, og det er stor risiko for at man kjører av veien eller inn i en annen bil, sier han til SVT.

Politiinspektøren sier at politiet ikke har noen mistenkte, men at de sammenligner alle anmeldelser og ringer rundt til de berørte for å skaffe seg et overblikk.

Han sier at det kun er biler med danske nummerskilt som har blitt rammet, men at de ikke vet hva som er årsaken til dette.

– Du vil ikke være dansk eller kjøre i en bil med danske bilskilt på i disse dager, sier den svenske forfatteren Assar Andersson, som bor i Ystad, til danske TV 2.

PENDLERBÅT: Mange bornholmere tar Bornholmslinjen til Ystad før de kjører videre inn i Sør-Sverige for å jobbe. Foto: Bornholmslinjen

– Vanvittig og direkte livsfarlig

Den danske justisministeren sier at han er svært bekymret.

BEKYMRET: Danmarks justisminister Nick Hækkeru. Foto: Folketinget

– Steinkast mot kjørende biler er vanvittig og direkte livsfarlig, og når et så stort antall danske bilister rammes, fører det til stor bekymring, skriver Nick Hækkerup i en e-post til TV 2 Bornholm.

Han skriver at han skal ta kontakt med den svenske justisministeren.

– Min forventning er at svensk politi tar episodene alvorlig og etterforsker dem grundig og til bunns, slik at vi kan få stilt gjerningsmannen til ansvar og stanse de livsfarlige handlingene, skriver han.

Angrepet på alternativ rute

I frykt for å bli beskutt, har pendlerne oppsøkt alternative ruter til Sverige, som å kjøre via Trelleborg, men nå blir de ifølge B.T også beskutt også der.

– Vi kan ikke utelukke at det er snakk om nye «etterlignere», da det nå er blitt skrevet så mye om i mediene, sier Ewa Gun-Westford i Skåne-politiet.

Etter å ha pratet med 26 av danskene som de siste månedene har blitt beskutt med stein, skriver B.T at angrepene ofte finner sted om morgenen og på kvelden, og at det er spesielt to steder som går igjen i fortellingene:

Like ved restauranten Fars Hatt, som ligger rundt 20 kilometer fra Ystad, og fra et blått hus som ligger to hundre meter vest for restauranten.

Huset ligger like ved motorveien som er gjemt bak busker og trær, hvor det også er blitt kastet stein fra.

MØNSTER: Adam Kofoed Månsson ble angrepet to ganger på dette strekket. Foto: Adam Kofoed Månsson

Plutselig smalt det

Et av ofrene, Johan Jørgensen, sier til nettstedet at han kjørte forbi det blå huset sammen med kona da det plutselig smalt.

Også i dette tilfellet var det umulig å se steinen før det var for sent.

– Kona sa tilfeldigvis at hun var glad for at vi ikke har et hus som ligger så tett på motorveien, og så sier det pang. Hun rekker faktisk å bemerke hvordan det kommer noe fra venstre, og det er i det sekundet vi passerer huset, sier han.

Ingen av dem ble skadet under steinkastingen.

– Stans og ring 112

Skåne-politiets Ewa-Gun Westford bekrefter overfor News Øresund at politiet har satt sammen en egen gruppe som skal utrede hendelsene.

Hun oppfordrer alle som opplever steinkastingen om å anmelde det umiddelbart.

– Det er kjempeviktig å anmelde det etterpå hvis man har blitt utsatt. Og hvis man kjenner at noe hardt treffer bilen, så skal man stanse umiddelbart og ringe 112, sier hun.