Thea lette etter kjærligheten – mannen på datingappen ødela fremtiden hennes

Da hun møtte mannen som kalte seg for Mario på en datingapp, trodde hun at det endelig var hennes tur til å finne kjærligheten. To år senere er Theas liv snudd på hodet, mens Mario er dømt til lang fengselsstraff.

Det er nesten ingen som kjenner hennes historie. Kvinnen vi kaller Thea, har kun snakket med noen få venner, men de kjenner ikke detaljene.

– Jeg skammer meg skikkelig, og jeg føler meg så dum, sier hun.

Historien hennes starter i 2019.

På datingappen Badoo traff hun en mann som kalte seg Mario. I virkeligheten heter den 29 år gamle Oslo-mannen noe annet, men det visste ikke Thea.

DATEN: Mario, som han kalte seg på sjekkeappen Badoo, er en 29-åring fra Oslo. Foto: Privat

– Vi snakket mye, og han var veldig opptatt av å vise at han var en god person. Jeg har opplevd en del ting i livet, men denne gangen tenkte jeg at det faktisk var min tur til å finne noen, forteller hun.

Mario fortalte at han jobbet i bank. Han sendte videoer, tok bilder og pratet på en måte som virket veldig troverdig, mener Thea.

Gråt hysterisk

Etter hvert dreide samtalen seg inn på hvilken bank hun hadde. Det tok ikke lang tid før den sjarmerende mannen tilbød seg å sjekke om han kunne skaffe henne høyere boliglån og bedre betingelser enn hun hadde.

En dag ba han om å få koden til Theas bank-ID.

– Jeg var litt skeptisk, men samtidig hadde han kommet med alle disse små dryppene som gjorde at jeg trodde han var den han ga uttrykk for, og at han jobbet i en bank.

Så kom det rare brev i postkassa. Thea undersøkte hva dette var for noe, og det viste seg at noen hadde tatt opp flere hundre tusen kroner i forbrukslån i hennes navn.

Pengene var allerede sendt videre fra hennes konto til tre personer. Selv ante hun ingenting om hva som foregikk.

– Jeg skjønte ingenting, annet at noe var veldig galt. Jeg begynte å gråte hysterisk, og så kontaktet jeg politiet, forteller Thea.

UOVERSIKTELIG: Her er eksempler på hvordan politiet mener nettverket har overført penger etter at et bedrageri er gjennomført. Foto: Politiet

Saken ble henlagt, men så skjedde det noe som ga henne nytt håp.

«Jeg gjør hva som helst»

I september i 2019 kunne TV 2 fortelle at en realitykjendis var siktet for grove bedragerier mot kvinner. Samme høst valgte TV 2 å identifisere mannen ved navn Carl Aksel Jansen, som er en profilert Paradise Hotel-deltaker.

BLE FENGSLET: Carl Aksel Jansen (25) ble pågrepet og varetektsfengslet i samme tidsrom som Theas anmeldelse ble henlagt. Foto: Nonstop Music

Jansens metode lignet på det Thea hadde opplevd. Han hadde fått tak i kvinners bank-ID og tatt opp store lån i ofrenes navn. På sosiale medier levde han tilsynelatende et luksusliv, til tross for at han hadde en svært beskjeden årsinntekt.

Frustrert over at hennes egen sak ble henlagt, men oppløftet over at Jansen tross alt ble siktet av politiet, nektet Thea å gi opp håpet.

I et desperat forsøk tok hun kontakt med datadetektiv Mia Landsem (24).

Ved siden av jobben i Orange Cyberdefense hjelper hun folk som blir utsatt for kriminalitet. Blant annet bisto hun med å spore opp folk som delte nakenbilder av håndspiller Nora Mørk.

TOK OPP JAKTEN: Mia Landsem (24) hjalp Thea med å å spore opp gjerningsmannen. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Jeg gjør hva som helst for å få hjelp», skrev Thea.

Fant bedrageren i menighet

Landsem fikk litt informasjon, blant annet bilder av mannens datingprofil og ikke minst hvem som var mottakere av pengene som ble sendt videre fra Theas konto.

Etter noen søk på internett fant hun personene som mottok bedrageripengene. Hun sjekket vennelistene deres opp mot bildet Mario hadde brukt på datingappen.

Landsem hadde også en ledetråd til, nemlig IP-adressen som ble benyttet da bedrageren tok opp lånet. Den ledet henne til en menighet i Oslo.

Det store spørsmålet var om dette var et åpent nettverk som hvem som helst kunne benytte seg av, eller om det var passordbeskyttet slik at kun få personer kunne logge seg på.

FANT HAM: Thea kjente igjen mannen da Mia Landsem fant ham på Internett. Foto: Privat

– Jeg dro dit for å sjekke, men nettverket var passordbeskyttet. Det tydet på at vedkommende hadde tilhørighet der, sier Landsem.

Det viste seg å stemme. Den 29 år gamle mannen har en tilknytning til den aktuelle menigheten.

Etter noen timers arbeid kunne Landsem presentere funnene sine til Thea.

«Herregud! Det er seriøst han!!!!», svarte hun.

La merke til én ting

Landsem og Thea tok med seg funnene til politiet i Oslo, som iverksatte en større etterforskning.

– I 2019 mottok vi flere anmeldelser uavhengig av hverandre, og vi satt igjen med en opplevelse av at det kunne være flere fornærmede som var blitt utsatt for systematiske og godt organiserte lånebedragerier. Det gjorde at vi satte oss ned og etterforsket sakene i sammenheng, sier politiadvokat Erik T. Hansen.

Han er en av to påtaleansvarlige i Oslo politidistrikt som har ledet arbeidet mot bedragerinettverket.

SÅ SAMMENHENGEN: Politiadvokat Erik T. Hansen og hans kolleger oppdaget tidlig at flere av de fornærmede hadde ett fellestrekk. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi la merke til at mange av de fornærmede var kvinner. En fellesnevner blant disse syntes å være at de satt igjen i en form for følelsesmessig og økonomisk ruin etter å ha blitt lurt av en person de hadde truffet på en datingapp, sier Hansen.

Flere gikk på trygd

Det viste seg at Theas bedrager og Carl Aksel Jansen var en del av samme nettverk. I nettverket fantes det en rekke personer med ulike roller. Flere av disse er nå straffedømt for hvitvasking etter å ha mottatt penger.

Blant de domfelte er personer som har deltatt i realityprogrammer.

Jansen ble nylig funnet skyldig i 23 grove bedragerier på totalt 4,5 millioner kroner. For dette er han dømt til å følge et narkotikaprogram med domstolskontroll, eventuelt må han sitte to år og syv måneder i fengsel.

LEVDE LUKSUSLIV: Carl Aksel Jansen poserte med dyre klokker og champagne på sosiale medier i tiden før han ble pågrepet. Foto: Privat

I retten tilsto han i all hovedsak det han var tiltalt for.

– Carl Aksel er veldig fornøyd med dommen fordi han nå kan fortsette den rehabiliteringen han nå er i ferd med å gjennomføre, og han håper at han skal bli rusfri, sier hans forsvarer, advokat Petter Bonde.

– Han er veldig klar over situasjonen han har satt de fornærmede i, og han ønsker å komme tilbake i jobb for å betale tilbake alle pengene han skylder, sier han.

Mario ble nylig dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for bedragerier mot totalt 14 ofre. 12 av disse var kvinner. Han tilsto flere av bedrageriene, som totalt var på 5,3 millioner kroner over 14 måneder.

Selv om Thea er ressurssterk, mener retten at flere av ofrene er sårbare:

To er diagnostisert lettere psykisk utviklingshemmet.

Totalt fem er uføretrygdet.

En er rusmisbruker og har nå mistet sine siste 90.000 kroner hun hadde mottatt etter å ha fått erstatning for en tapt barndom.

– Vil gjøre opp for seg

Mannens forsvarer, advokat Petar Sekulic, sier at dommen stort sett er som ventet for hans klient.

– Han erkjente straffskyld for veldig mye, men på den annen side er det forhold han nektet straffskyld for, men som han er dømt for. Det opplever han som feil, og vi vurderer nå om vi skal anke.

– Hvorfor har han gjort dette?

– Det skyldes i all hovedsak økonomiske problemer, blant annet gjeld opparbeidet på bakgrunn av spillproblematikk, sier Sekulic.

FORSVARER: Advokat Petar Sekulic sier at han hans klient vil forsøke å gjøre opp for seg. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Hva tenker han om situasjonen han har satt ofrene sine i?

– Det har han reflektert over, og han skjønner utmerket godt hva de fornærmede forteller om sin situasjon og hvordan retten har vurdert dette. Han uttrykker stor forståelse for det han har påført andre mennesker.

– Har han mulighet til å betale tilbake?

– Han vil i hvert fall prøve. Han har sagt at ved siden av å gjøre opp for seg rent strafferettslig, så vil han også gjøre opp for seg økonomisk. Såfremt han er i stand til det, så vil han gjøre det, men det gjenstår å se hvordan hans økonomiske situasjon blir fremover.

Sekulic sier det er vanskelig å svare på om 29-åringen har gått målrettet på sårbare ofre.

– I mange tilfeller virker det tilfeldig, men det er vanskelig å si noe konkret om det.

Må betale i årevis

Paradokset ved dommen mot Mario er at ofrene i mange tilfeller risikerer å bli sittende igjen med regninga etter å ha blitt lurt – selv om han er dømt til å betale erstatning.

DATINGPROFIL: Her er et av Marios bilder på datingprofilen sin. Foto: Privat

Thea må betale 4000 kroner i måneden de neste 15 årene. Det tallet var i utgangspunktet høyere, men hun fikk refinansiert lånet sitt.

– Det høres kanskje ikke så mye ut, men når det kommer på toppen av alle utgifter, får det store konsekvenser for meg. Dessuten har jeg ikke høy inntekt, sier hun.

Selv om hun er rasende på mannen som lurte henne, er hun kanskje aller mest sint på banker som retter krav mot ofrene.

Politiet: Flere ofre får regningen

TV 2 har ikke vært i kontakt med alle ofrene i saken, men politiadvokat Hansen opplyser at mange av de fornærmede har sagt at de blir holdt ansvarlige for lånene.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Erik T. Hansen har bedt om at ofrene skal slippe å betale, men det er ikke sikkert det blir sånn. Foto: Frode Sunde / TV 2

– På vegne av de fornærmede la vi ned påstand om at de skulle få dekket alt de har lidd av økonomisk tap, men i virkeligheten blir dette i stor grad en sak mellom den enkelt fornærmede og banken. Der har politiet mindre grad av innflytelse, sier han.

De aktuelle bankene i saken er alle representert ved Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon. Deres forbrukerpolitiske talsperson, Gry Nergård, sier at lånebedragerier ved bruk av bank-ID dessverre er utbredt.

– Jeg kan ikke understreke tydelig nok hvor viktig det er at man ikke deler bank-ID-en sin med noen, heller ikke med kjærester eller andre gode hjelpere, sier hun.

– Finansklagenemnda har slått fast at dersom du gir den bort, også om du blir lurt til det, så er det stor sjanse for at du blir holdt ansvarlig for lån som tas opp i ditt navn.

Ny lov på vei

– Men når det først skjer, og noen domfelles for bedrageri, hvorfor kan ikke bankene bare slette lånet?

– Noen av bankene har ettergitt kravet etter en konkret vurdering av saken. Dette er en vanskelige avveining for bankene, for dersom de taper pengene, så blir det tapet påført kundene i banken, sier Nergård.

UTBREDT PROBLEM: Lånebedragerier er et utbredt problem, ifølge Gry Nergård i Finans Norge. I 2022 kommer det imidlertid en ny lov. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I desember ble en ny finansavtalelov vedtatt, og den skal etter planen tre i kraft fra våren 2022. Loven slår fast at bankene har en plikt til å undersøke at den som bruker en bank-ID faktisk er innehaveren av bank-ID-en.

Det betyr ikke at ofre for lånebedragerier nødvendigvis slipper å betale ned på lån.

– Fremdeles skal det i hver sak vurderes i hvilken grad innehaveren har medvirket til et bedrageri ved å gi fra seg bank-ID-en sin, sier Nergård.

Fordi Thea skammer seg og fordi hun er redd for å bli stemplet som en idiot, tør hun ikke fortelle folk hva hun har blitt utsatt for.

Det resulterer i at hun hele tiden må finne på unnskyldninger når venner spør om å bli med ut og spise eller dra på en ferie.

– Jeg har en underliggende bekymring hele tiden. Dette har satt en stopper for fremtidsplanene mine, sier Thea.