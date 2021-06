Åtte personer skadd etter at 12-etasjers bygning i Miami kollapset

Deler av en bygning med 12 etasjer i Miami har kollapset. ABC7 News melder at åtte personer er skadd.

Miami-Dade Fire Rescue skriver på Twitter at deler av et leilighetskompleks har kollapset i Miami.

Videre står det at 80 mannskaper jobber på stedet. Flere veier i nærheten er stengt, melder WSVN 7 News.

ABC7 News skriver at «minst» åtte personer ble skadd i kollapsen. Samtlige ble ifølge kanalen fraktet til sykehus.

Gjennomgår bygget

En nabo til bygningen forteller til CBS Local at bygningen plutselig begynte å riste, og at han trodde det var en storm. Da han så ut av vinduet, oppdaget han at bygningen ved siden av hadde rast ned.

BNO News skriver at redningsmannskaper nå har begynt gjennomgangen av bygget i søker etter personer.

Ruiner

Bilder fra steder viser store mengder ruiner fra bygningen på stedet.

Bygningen som har rast sammen, ligger på Sunny Isles Beach. Ulykken skjedde ved 02-tiden, lokal tid.