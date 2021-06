Ung mann til sykehus med luftambulanse etter drukningsulykke

Politiet meldte først om at en person ble behandlet med livreddende førstehjelp, etter en drukningsulykke i Strand kommune i Rogaland.

– Det var en privatperson i egen båt som observerte en person som lå i vannet ved siden av en båt. Nødetatene ble kontaktet, og det er igangsatt livreddende førstehjelp, sa operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Klokken 08.56 skriver politiet at det er en ung mann som er skadd. Mannens pårørende er varslet.

Mannen blir fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse.

Politiet søkte i området og sjøen for å kartlegge om flere personer var involvert i hendelsen, men skriver klokken 08.23 at alt tyder på at mannen har vært alene, og at søket dermed avsluttes.

Det ble først meldt til politiet om hendelsen 07.30.