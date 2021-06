Fotballryktene: – Uavklart fremtid for Messi

Lionel Messi har ikke bestemt seg for om han vil fortsette i Barcelona eller ikke. Her er torsdagens fotballrykter!

Tidligere denne uken meldte flere medier at Lionel Messi var nær ny kontrakt med Barcelona. Nå hevder Marca at fremtiden til Messi er uavklart. Ifølge avisen skal argentineren ikke ha bestemt seg for om han vil forlenge med Barcelona, eller gå til en ny klubb. Han har kun én uke igjen av sin nåværende kontrakt på Camp Nou.

Manchester City vil vente med å signere en spiss dersom klubben ikke lykkes med å kjøpe Harry Kane fra Tottenham i sommer, melder ESPN. Det betyr trolig at interessen for Erling Braut Haaland har kjølnet.



Tottenham ønsker seg tidligere Wolves-sjef Nuno Espirito Santo som ny manager, og skal i løpet av kort tid i samtaler med 47-åringen om jobben, ifølge Football Insider.

Evertons playmaker James Rodriguez's agenter skal ha tilbudt ham til klubber som Real Madrid, Atletico Madrid, AC Milan og Napoli. 29-åringen ser ut til å forlate Goodison Park i sommer, hevder Mail.

Paris St-Germain har tatt kontakt med Sergio Ramos og gjort det klart at han er sterkt ønsket i Paris, påstår Goal.

Samtidig har PSG blitt enige med Inter Milan om å kjøpe 22-åringen Achraf Hakimi for 650 millioner kroner, inkludert bonuser, skriver ESPN.

Wolves er i ferd med å hente Skottlands landslagsspiller Billy Gilmour på lån i en sesong fra Chelsea, rapporterer Football Insider.

Englands landslagsback Ryan Bertrand vil skrive under for Leicester som Bosman-spiller i starten av juli og når kontrakten med Southampton går ut, melder Goal.

Liverpools manager Jurgen Klopp vil legge inn et bud på mellom 400 og 500 millioner kroner for Aston Villa og Skottland-spilleren John McGinn, melder The Athletic.



Arsenal føler seg sikre på at 20-åringen Emile Smith Rowe straks vil signere på en langtidskontrakt med klubben. Det melder Football London.

Manchester Uniteds stopper Axel Tuanzebe ønsker å forlate Old Trafford for å få mer spilletid, melder Manchester Evening News.