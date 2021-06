Stormet banen i protest mot UEFA-avgjørelse

Tyskland 2-2 Ungarn

Det siste døgnet har det stormet rundt UEFAs avgjørelse om å forby bruken av regnbuelys på Allianz Arena, hvor Tyskland møter Ungarn til siste kamp i gruppe F.

Begrunnelsen UEFA ga for avgjørelsen var at den tyske markeringen har en politisk kontekst – i form av at den er en beskjed rettet mot en beslutning tatt av det ungarske parlamentet. Loven innebærer nemlig et forbud mot å «promotere homofili» overfor mindreårige.

Siden avgjørelsen ble fattet har UEFA fått ramsalt kritikk fra flere hold. En rekke publikummere valgte i anledningen å møte opp til kampen med pride-effekter for å vise sin støtte til Lhbt -samfunnet.

Kampen hadde ikke en gang startet før publikum viste sin misnøye. Da Ungarns nasjonalsang runget ut over stadion valgte derimot én supporter å ta det litt lengre da hen stormet banen med et regnbueflagg.

PROTEST: Bildene av banestormeren ble ikke servert fjernsynseerne, men ble raskt tatt hånd om av vaktene til stede på stadion. Foto: Kai Pfaffenbach

Banestormeren tok oppstilling foran det ungarske laget og pekte flagget mot spillerne i protest. Personen ble til slutt tatt hånd om av vaktene på stadion. Bildene ble ikke kringkastet til TV-seerne, men videoer fra stadion viser personen bli lagt i bakken av vaktene før hen ble eskortert ut av stadion.

Ifølge den tyske sportsjournalisten Raphael Honigstein skal flere av de fremmøtte tyske supporterne ha brutt ut i applaus for banestormeren i det hen ble eskortert vekk.

not technically a streaker, he was fully clothed. https://t.co/1mF0Nkrzw5 — Raphael Honigstein💙 (@honigstein) June 23, 2021

Ungarns folkevalgte vedtok nylig et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Forslaget ble vedtatt med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlingen som kontrolleres av statsminister Viktor Orbans høyrepopulistiske parti Fidesz.

I den ungarske regjeringen ble beskjeden om at Uefa ville sette foten ned for den planlagte regnbue-markeringen i München, mottatt med tilfredshet.

– Lederne i Uefa tok den rette avgjørelsen ved å ikke bidra til en politisk provokasjon mot Ungarn, sier utenriksminister Péter Szijjártó til nyhetsbyrået AFP.

– Takk Gud for at lederne i europeisk fotball fortsatt har sunn fornuft, tilføyer han.

BANESTORMER: Midt under Ungarns nasjonalsang tok denne publikummeren frem regnbueflagget og stilte seg opp foran de ungarske spillerne i protest. Foto: Matthias Hangst

Flere land, lag og spillere har delt sine reaksjoner på det som har blitt en av EMs største utenomsportslige saker. Frankrike-stjernen Antoine Griezmann delte et bilde av kamparenaen i München opplyst i regnbuefargene.

NFF publiserte et bilde på Twitter av landslagskapteinene Martin Ødegaard og Maren Mjelde med kapteinsbind i regnbuefarger.

Lise Klaveness gikk også knallhardt ut mot UEFA til TV 2 tidligere tirsdag og bekreftet at NFF har sendt brev til UEFA hvor de gir tydelig uttrykk for misnøyen med avgjørelsen.