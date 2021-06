Tyskland unngikk EM-fiasko etter thriller - møter England på Wembley

Tyskland 2-2 Ungarn

Se Leon Goretzkas utligning øverst!

I dødens gruppe, EMs gruppe F, var det meste vidåpent før onsdag kvelds oppgjør mellom Tyskland og Frankrike og kampen mellom Portugal og Frankrike. Det eneste som var sikkert var at Les Bleus var videre i EM.

De færreste hadde likevel trodd at Ungarn var et av lagene som skulle avansere i mesterskapet. Ádám Szalai sendte sjokkbølger gjennom Europa da han med en majestetisk stupheading sendte Ungarn i ledelsen i kampens ellevte minutt.

Kai Havertz utlignet så oppskriftsmessig etter 65 minutter, men rett fra avspark overrasket Ungarn igjen. András Schäfer stupte inn ny ungarsk ledelse sekunder etter utligningen.

– For et sjokk i Tyskland, utbrøt TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Hjemmelaget jaktet febrilsk utligning på Allianz Arena. Til slutt kom den. Leon Goretzka banket ballen via ungarske forsvarere og i mål fem minutter før slutt.

– Vi er bare lettet over at vi klarte det. Vi var bak, vi er bak igjen. Selvfølgelig var det en nervepirrende thriller, si kaptein Manuel Neuer til tyske ZDF.

Dermed er Tyskland videre til åttedelsfinale, mens Ungarn er slått ut av EM.

Møter England: – Vi er favoritter

Die Mannschaft møter nå England til gigantduell i åttedelsfinalen på Wembley 29. juni. Kampen ser du på TV 2.

– Det laget av England og Tyskland som tar seg videre, har gode muligheter, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om vinnersjansene i EM.

Martin Ødegaard, som gjestet TV 2s studio i forbindelse med onsdagens kamper, er enig med Stamsø-Møller.

– Vinneren av Tyskland og England er vel kanskje favoritten på deres side, sier landslagskapteinen.

Michael Ballack, som spilte for det tyske landslaget i en årrekke, mener hans Tyskland er favoritter mot Three Lions.

– Vi gjorde enkle feil og gjorde det vanskelig for oss selv. Etter dette spillet er vi ikke mye smartere enn vi var før EM. Selv om det ikke var en overbevisende opptreden, tror jeg vi er favoritter mot England i åttedelsfinalen. Engelskmennene passer oss. Vi vil definitivt se et annet tysk lag der.

I England er troen stor på at de kan slå ut Joachim Löws menn.

– Hvis du er i England-troppen, burde du ikke frykte noe. Vi har spillere som kan skape problemer for dem, sier Danny Murphy, ifølge BBC.

Jürgen Klinsmann mener at England og Tyskland står svært likt posisjon for posisjon.

– Jeg tror det vil bli en jevn kamp og avgjøres basert på formen den dagen. Vi så et annet lag mot Portugal enn i dag, og det samme med England mot Skottland og Kroatia. Det vil bli en fascinerende kamp mellom England og Tyskland, for vi vet ikke hva vi kan forvente, mener Klinsmann, ifølge BBC.

Banestormer med regnbueflagg

Oppladningen til kampen mellom Tyskland og Ungarn i fotball-EM har vært preget av UEFAs avgjørelse om å nekte de tyske arrangørene å lyse opp Allianz Arena i regnbuens farger.

Mange har uttrykt sin misnøye med UEFAs beslutning og det gjorde også en banestormer under Ungarns nasjonalsang. Tilskueren ble stående og viftet med sitt regnbueflagg i noen sekunder foran det ungarske laget, før han ble taklet av to vakter og geleidet av banen.

Ungarsk sjokkledelse

Ungarn-spiss Szalai, som onsdag også forlenget sin kontrakt i tyske Mainz, sendte ungarerne foran i kampens ellevte minutt. Han stupte inn et innlegg fra spissmakker Roland Sallai.

– Et strålende angrep av Ungarn. Et fantastisk innlegg som fører til 1-0, fra en spiss til en annen, kommenterte TV 2s fotbellekspert Jesper Mathisen.

Med det målet gikk ungarerne forbi onsdagens hjemmelag i gruppe F og tyskerne var dermed, slik stillingen sto, ute av mesterskapet.

Joachim Löws lag skrudde opp dampen og skapte sjanse på sjanse i minuttene etter Ungarns scoring. Mats Hummels headet ballen i tverrligger og stopperkollega Niklas Süle skjøt midt på keeper fra kloss hold.

– Enorme sjanser for Tyskland! Her skal Ungarn få mye å slite med de neste 70 minuttene, kommenterte Mathisen.

Sjansebonanzaen dabbet imidlertid av og Ungarn gikk til pause med en overraskende ledelse.

Havertz-utligning

Tyskland gikk offensivt ut også etter hvilen. Kai Havertz, som avgjorde Champions League-finalen i mai, dundret til fra utsiden av boksen men midt på Ungarn-målvakt Péter Gulácsi.

Etter 62 minutter var Sallai nære ved å doble ungarernes ledelse da han dundret et frispark i krysstangen og ut.

Kai Havertz utlignet for Tyskland i det 65. minuttet etter at Gulácsi bommet på et innlegg i feltet. Chelsea-spilleren headet ballen i åpent mål etter at Mats Hummels headet ballen mot mål.

Deretter, rett fra avspark, slo Ungarn tilbake. Andreás Schäfer stupte inn ny sjokkledelse få sekunder etterpå.

– Det er et enormt overraskende resultat, sa TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes underveis i andreomgangen.

Toni Kroos var nære ved å utligne for Die Mannschaft med ti minutter igjen av ordinær tid, men en halvvolley med utsiden av foten gikk like utenfor stolpen.

Hjemmelaget, for anledningen kledd i svart, jaktet febrilsk utligning på Allianz Arena. Til slutt kom den. Leon Goretzka banket ballen i mål, via ungarske forsvarere.

– En strålende avslutning. Den er viktig for Tyskland, kommenterte Mathisen.

Kampen endte 2-2.

– Ungarn lager jo spenningen i den gruppen som vi ikke forventet. De går jo ikke videre og ender sist, men de har jo gjort et klassemesterskap. Det er sikkert tungt for dem i kveld, men de har gjort en massiv jobb, oppsummerer landslagskapteinen