Spania lekende lett videre i EM

Slovakia-Spania 0-5

Spania er nå videre som gruppetoer. De skal møte Kroatia i København i åttedelsfinalen.

Storseieren sender Slovakia ut av mesterskapet, mens Ukraina går videre som treer.

Sverige vant gruppen. Söta bror skal møte en gruppetreer.

Dette er første gang Spania scorer fem mål i en EM-kamp, ifølge statistikktjenesten Opta.

Ødegaard overrasket

Martin Ødegaard, som er gjest i TV 2s studio onsdag kveld, er noe overrasket over at ingen av hans klubbkamerater i Real Madrid er med.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er flere der som kunne og burde vært med. Det mener jeg absolutt, sier Ødegaard.

– Det er ikke det sinnssyke laget lenger, som de var for noen år tilbake da de var helt dominerende. Det er en liten omstilling, virker det som, i hele Spania. Det har lugget, og de har egentlig sett litt omstendelige ut i de to første. Men når de får fem mål i dag, kan i hvert fall vi som liker spansk fotball håpe at det har løsnet, fortsetter drammenseren.

Utrolig selvmål

Spania gikk rett i strupen på slovakene. De kjempet fra start av en hard kamp for å overliste Martin Dúbravka.

Newcastle-keeperen reddet først et straffespark fra utskjelte Álvaro Morata. Han leverte et par gode redninger til, før han plutselig stod for mesterskapets groveste keepertabbe.

Et skudd fra Pablo Sarabia gikk i tverrliggeren. Ballen gikk høyt opp og fort ned. Dúbravka feilberegnet fullstendig og slo ballen i eget nett.

Slovakens ansiktsuttrykk sa alt om tabben:

Lekende lett

Før pause scoret også Aymeric Laporte, som «meldte overgang» fra Frankrike like før mesterskapet. Derfra og ut ble det en sjarmøretappe til åttedelsfinale for fotballstorheten.

Nevnte Sarabia økte til 3-0. Så var det Ferrán Torres' tur. Manchester City-spilleren, som startet og skuffet i den første kampen, scoret med en herlig hælflikk bare 43 sekunder etter at han var blitt byttet inn.

Så scoret Slovakia enda et klønete selvmål, som ble kampens siste.