Barca-talentet roses: – Viser hvorfor han anses som den neste Iniesta

Slovakia 0-5 Spania

Spania er videre i fotball-EM etter en overbevisende kalasseier mot Slovakia.

Alvaro Morata bommet straffe tidlig i kampen, men Luis Enriques lag fikk en hjelpende hånd av Martin Dubravka etter halvtimen. Med solen i øynene slo Slovakia-målvakten ballen i eget nett til spansk ledelse.

Aymeric Laporte doblet ledelsen på overtid i førsteomgang før andreomgangen ble et aldri så lite målshow. Pablo Sarabia, Ferrán Torres og et selvmål fra Juraj Kucka sørget for at kampen endte 5-0.

TV 2s fotballkommentator Espen Ween lot seg spesielt imponere av Barcelona-spiller Pedri i Spanias seier.

Les Weens vurderinger og sett dine egne karakterer under!