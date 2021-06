Sverige vant gruppen på overtid

Sverige 3-2 Polen

Se alle målene øverst!

Allerede før avspark mot Polen onsdag kveld var Sverige videre fra gruppe E i fotball-EM. Robert Lewandowski og co hadde imidlertid kniven på strupen før siste gruppespillskamp og måtte vinne for å gå videre til åttedelsfinalen.

Da passet det svært dårlig at Emil Forsberg skjøt Sverige foran kun 81 sekunder ut i oppgjøret i St Petersburg. Samme mann doblet for Sverige like før timen.

Så våknet Lewandowski og tegnet seg på scoringslisten med en redusering av ypperste verdensklasse. Polen-spissen skrudde ballen i krysset to minutter etter Forsbergs andre, før han utlignet med fem minutter igjen.

2-2-målet sendte Sverige midlertidig ned på andreplass i gruppe E da Spania kjørte over Slovakia, men Sverige ville virkelig ville gruppen. På overtid scoret Viktor Claesson det avgjørende 3-2-målet.

– Det viser hvor sterke vi er. Det var ikke mange som trodde vi skulle vinne denne gruppen foran Spania. Utrolig stolt over laget og den mentaliteten vi har vist. Å vinne denne gruppen er sterkt, sier tomålsscorer Forsberg.

– Jeg har krigere. Det er krigere utpå der. De kjemper til tusen hver eneste kamp, sier Sverige-trener Janne Andersson.

Seiersmålet kan vise seg å være en svært viktig scoring for de gule og blå. Nå venter en gruppetreer for Sverige i åttedelsfinalen, sannsynligvis Ukrainia i Glasgow 29. juni.

– Det er fantastisk. Jeg har ikke vært der siden jeg flyttet. Jeg har mange venenr der, så ejg skal tekste de og få de til å bruke de gule og blå fargene, sier tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig etter seieren.

Roses av Ødegaard: – Sinnsykt imponerende

Landslagskaptein Martin Ødegaard (22) gjester TV 2s studio onsdag kveld og er svært imponert over hva landslaget til vårt naboland har prestert så langt i EM.

– Det er sinnssykt imponerende. Vi må gi skryt til dem, men det svir også, sier Ødegaard med et smil.

– Vi føler at vi ikke er så mye dårligere enn dem, men så ser vi at de vinner gruppen, og over Spania i tillegg, fortsetter han.

Drammenseren fullroser sin tidligere lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak.

– Han er et angrep alene. Sånn de spiller, er de veldig avhengige av ham, som er bra på kontringer og kan skape ting på egenhånd. Han er en fantastisk spiller, og har virkelig vist seg frem selv om han ikke har scoret, sier Ødegaard.

Nest raskest i EM-historien

Forsbergs første mål for kvelden var det nest raskeste i EM-historien. Det raskeste kom i 2004 da russiske Dmitry Kiritsjenko scoret mot Hellas etter 65 sekunder.

– Litt av en åpning, kommenterte Egil «Drillo» Olsen for NRK om scoringen.

Deretter, i kampens 17. minutt, misbrukte Lewandowski den nevnte trippelsjansen til å utligne. Etter corner headet Polens nummer ni i tverrligger og på returen, på tilnærmet åpent mål, headet den umarkerte spissen igjen i tverrligger før han ikke klarte å score på sjanse nummer tre.

Polen presset på for scoring etter den komiske bommen, men svenskene sto imot. 1-0 til pause.

Lewandowski-perle

Etter fortsatte polakkene jakten etter mål, men igjen var det Forsberg som skulle vise seg fra en målfarlig side. RB Leipzig-spilleren scoret sitt tredje mål i årets EM da han satte inn 2-0 like før timen.

To minutter senere vartet imidlertid Lewandowski opp med et C-moment. Fra hjørnet av Sverige-boksen skrudde Bayern München-spissen inn reduseringen for Polen. Dessverre holdt ikke perlescoringen for de rødkledde.

– En fantastisk prestasjon av kanskje Europas beste målscorer, kommenterte Drillo om scoringen.

Kort tid etter reduseringen hadde Polen en ny ball i nettet, men målet ble korrekt annullert for offside. VAR gikk inn og sjekket situasjonen og reprisen viste en marginal offside.

Med fem minutter igjen utlignet Lewandowski og dermed falt Sverige ned til andreplass i gruppen.

Så dukket innbytter Claesson opp på overtid og avgjorde kampen for Janne Anderssons lag. Scoringen sikret gruppeseieren.