Stavanger vil hedre Per Inge Torkelsen med statue

Det er bred politisk enighet i Stavanger om at nylig avdøde Per Inge Torkelsen skal hedres. En statue av komikeren kan være aktuelt.

– Det henger veldig høyt å få en statue etter seg, jeg kan ikke huske sist vi gjorde det i Stavanger. Per Inge Torkelsen har betydd enormt mye for byen og jeg mener det helt klart er grunnlag for å reise en statue av ham, sier gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti til Stavanger Aftenblad.

Han vil be om at dette vurderes på første kommunestyremøte etter ferien.

Både Høyre og Senterpartiet er enige i at Torkelsen skal hedres, og de mener en statue er en av mange måter han kan hedres på.

– Jeg har lyst til at vi hører med nærmeste familien om hvordan de tenker vi best kan hedre ham. Dersom det er sokkel eller skulptur på torget, så gjerne det, sier Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegda.