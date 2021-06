Kjenner ikke på rivalisering før «Landskampen»: – Beklager det!

Det er allerede klart at Marit Bjørgen tar over Petter Northug sin rolle som programleder i TV 2-programmet «Landskampen», sammen med Gunde Svan på svensk side. Nå kan God kveld Norge også fortelle hvem som skal konkurrere på skjermen.

På det norske laget finner vi skiskytter Johannes Thingnes Bø (28), tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacbsen (34), tidligere langrennsløper Thomas Alsgaard (49) og tidligere skiskytter Tora Berger (40).

På det svenske laget stiller skiskytter Stina Nilsson (27), tidligere skiskytter Magdalena Forsberg (53), tidligere langrennsløper Anders Södergren (44) og tidligere langrennsløper Marcus Hellner (35).

RØDT OG BLÅTT: Disse skal forsvare Norge og Sverige i tredje sesong av Landskampen. Foto: Per Magne Dalen

Håper på lek og moro

Det var i fjor at Uhrenholdt Jacobsen la skiene på hylla, og det er med litt skrekkblandet fryd at hun nå skal konkurrere igjen.

– Åh, det kan hende at jeg angrer meg i morgen. Men nå har jeg vært idrettspensjonist en stund, så det er jo greit å få prøvd seg litt, sier hun til God kveld Norge.

– Jeg håper at det er litt mer lek, moro og allsidighet. Ikke så mye langt, seigt og hardt, for det er jeg ikke lagd for lenger, smiler Jacobsen, som tipper at hun har trent fire ganger i uken etter at hun la opp.

Har trent svenskene

Thomas Alsgaard vil nok aldri glemme da han gikk forbi Jörgen Brink på stafetten i Val di Fiemme i 2003, men han kjenner ikke på noen stor rivalisering med svenskene.

– Nei, jeg gjør faktisk ikke det, ler Alsgaard.

– Jeg har alltid hatt ett veldig godt forhold til svenskene.

Han var også trener for to av sine konkurrenter i «Landskampen» en periode, nemlig Anders Södergren og Marcus Hellner.

– Jeg har bare gode vibber med dem, så jeg gleder meg bare til å møte dem igjen, sier skilegenden.

– Så det er ikke så viktig for deg å slå dem?

– Det er viktig for meg i slike konkurranser å gjøre mitt beste, men om jeg slår Johannes og Astrid eller Anders, Hellner og de andre svenskene spiller ikke så stor rolle egentlig. Beklager det! ler Alsgaard.

PÅ LAG: Vi håper Alsgaard skjønner at han skal slå svenskene, og ikke Astrid og Johannes. Foto: Kristoffer Arnesen

– Morsomste jeg vet

Skiskytter, og den eneste aktive på det norske laget, Johannes Thingnes Bø, er mer gira på å slå naboene i blått og gult.

– Kjempeklar! En TV-innspilling som dette her er noe av det morsomste jeg vet. Lek og moro over få dager, det blir ikke bedre enn det, sier han til God kveld Norge.

Han gleder seg til å møte konkurrentene både på og utenfor arenaen.

– Svenskene er en fin gjeng. Utøvere som jeg ikke kjenner på et personlig plan, men kun gjennom tv-skjermen. Det blir moro å bli kjent med dem, og høre hvordan de har opplevd ting, forklarer Thingnes Bø.

Tdiligere skiskytterkollega Tora Berger har vært borte en stund fra rampelyset siden hun la opp, men er nå klar for «comeback».

– Jeg har holdt meg ganske lavt noen år og takket nei til en del ting på grunn av barn, jobb og studier, men nå hadde jeg tid og da tenkte jeg at «Landskampen» også kunne være en fin motivasjon til å begynne igjen med litt trening, sier hun.

Endrer på lagene

Nytt kommende sesong er at det blir enkelte utskiftninger på lagene underveis. Dette betyr at vi i tillegg får se disse utøverne i løpet av «Landskampen» på TV 2 i høst:

Norge:

Langrennsløper Therese Johaug (32), langrennsløper Emil Iversen (29), tidligere langrennsløper Marthe Kristoffersen (31) og tidligere kombinertløper Magnus Moan (37).

Sverige:

Skiskytter Martin Ponsiluoma (25), skiskytter Elvira Öberg (22) og tidligere langrennsløper Jörgen Brink (47).

- Med årets «Landskampen»-cast stiller vi med to toppete lag, med både aktive utøvere og tidligere stjerner som alle har hatt legendariske oppgjør i sporet. Vi er utrolig godt fornøyde med årets cast, og vi er stolte og takknemlige for at de alle sammen ønsker å delta i «Landskampen», til tross for at de aktive også er i oppladningen til vinterens OL. Vi gleder oss stort til heftige konkurranser, gode samtaler og ydmykende «straffereaksjoner» på TV 2 i høst, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.