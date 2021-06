Klaveness raser etter regnbue-nei: – En kortslutning av UEFA

Lise Klaveness går knallhardt ut mot UEFA etter at de ikke tillater regnbuelys på Allianz Arena når Tyskland møter Ungarn onsdag. Nå har NFF sendt brev til UEFA.

Onsdag kveld spiller Tyskland mot Ungarn i fotball-EM. Sistnevnte nasjon har nylig vedtatt en lov som forbyr promotering av homofili overfor mindreårige.

I forbindelse med kampen mot Ungarn ønsket Tyskland å lyse opp Allianz Arena i regnubens farger, det internasjonale symbolet for inkludering.

Forslaget har fått avslag av UEFA da de anser markeringen som politisk, noe elitefotballdirektør i Norges Fotballforbund Lise Klaveness reagerer sterkt på.

– Det er en kortslutning av UEFA å avslå dette med den begrunnelsen med begrunnelse av at dette er en politisk markering. Regnbuesymbolet har blitt brukt i så mange sammenhenger opp mot fotballen for å promotere fotball, for å promotere inkludering, ikke minst av UEFA. Det er en grunnverdi i fotball og det er en kortslutning av UEFA å forby dette, sier Klaveness til TV 2.

UEFA la selv ut en forklaring på sin Twitter-konto tidligere onsdag der de skriver at regnbuesymbolet i seg selv ikke er politisk, men at det i sammenheng med kampen mot Ungarn vil være en politisk markering.

Den forklaringen kjøper ikke Klaveness.

– Argumentasjonen kommer jo fra at dette har blitt knyttet opp mot en lovgivningsprosess i Ungarn, men det endrer jo ikke på at dette er en markering som har blitt brukt av fotballen og UEFA i så mange år, som UEFA selv bruker for å promotere, ikke politikk, men fotballens grunnverdier, sier hun og legger til:

– Her har alt blitt snudd på hodet av politiske årsaker, så det er begrunnelsen og avslaget som er politisk og en kortslutning av UEFA.

– Dette er en av fotballens grunnverdier og derfor blir også reaksjonen massiv.

Sendt brev til UEFA

Klaveness forteller til TV 2 at president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, har sendt et brev til UEFA der de legger frem sitt syn på saken.

– NFF har rettet seg ved president til UEFA og gitt beskjed om at man er uenig i denne avgjørelsen og at dette er en av fotballens grunnverdier og at vi helt klart mener at UEFA burde tillatt dette.

REGNBUE: Slik ønsket arrangørene å lyse opp Allianz Arena. Det får de ikke lov til av UEFA. Foto: Andreas Gebert

– Er tiden der fotball ikke er politikk over? Tror man egentlig på det?

– Det spørsmålet i denne saken er irrelevant. Så vil det at fotballen forvalter så store verdier økonomisk og menneskelig innebære valg, og valg er politikk. Bare idrettspolitikken i seg selv ligger implisitt i fotballen. Men her snakker vi om fotballens egne verdier om at vi skal inkludere alle, sier Klaveness og tilføyer:

– Vi skal selvfølgelig også inkludere ungarere, så vi skal ikke gjøre noe i fotballen som ekskluderer noen, men her var det snakk om å tenne på lys som viser inkludering, som UEFA har brukt i veldig mange sammenhenger selv. Ergo, så mener jeg spørsmålet er irrelevant. Dette handler ikke om politikk, men hvem vi er og fotballens egne verdier.

UEFA-president Aleksander Ceferin kaller initiativet for å lyse opp Münchens stadion i regnbuefarger i EM for populistiske handlinger Uefa ikke vil være med på.

