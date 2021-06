Nordmann savnet etter dykketur i Australia

UD bekrefter onsdag at en nordmann er savnet i Australia.

Klokken 4.07 norsk tid meldte australske Surf Life Saving Queensland (SLSQ) på Twitter at de lette etter en savnet dykker i vannet ved North Stradbroke Island.

Australske medier melder at den savnede dykkeren er en nordmann i 20-årene. Han forsvant etter en dykketur fra øyas nordøstlige ende, omtrent 60 kilometer fra Brisbane.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere detaljer, men bekrefter at en person er savnet.

– Jeg kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er savnet i Australia, og at pårørende er varslet, sier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i UD.

Redningshelikopter og frivillige har bistått politiet i søket, men elleve timer etter Twitter-meldingen fra SLSQ er den savnede fortsatt ikke funnet.