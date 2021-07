Ny metode gjør at pasienter kan ta blodprøver hjemme

– Jeg har en sykdom som gjør at jeg er avhengig av medisiner, som igjen påvirker blodverdiene mine. Hvis blodverdiene blir lave, så er jeg avhengig av å gå på sykehuset og bli fulgt opp tettere, og ta blodprøver.

Det sier Anne Grete Steinkjer, som er rammet av brystkreft. Hun er en av om lag 40 personer som har testet ut overlege ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold, sin nye løsning, der man tar blodprøver på egen hånd.

Anne Grete Steinkjer har brukt løsningen i om lag et år. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Det ga meg en stor fleksibilitet og muligheten til å ta blodprøver på egen hånd. Så hadde jeg dialog med Andreas underveis om prøvene, sånn at jeg kunne få en god oppfølging, legger hun til.

Ordningen gjør at Steinkjer ikke må på sykehuset for å ta blodprøvene. Hun sier at ordningen har fungert bra for hennes del.

– Når man har en kreftsykdom som jeg har, betyr det mye å slippe å være på sykehus og føle at man lever et normalt liv, og få det til så optimalt som mulig.

– Tror det vil gi et tryggere og bedre helsevesen

Det hele begynte for noen år siden, da lege Andreas Stensvold lanserte idéen om et blodprøveapparat som pasientene kunne bruke selv.

– Jeg begynte å dele ut apparater til noen pasienter for å teste ut om de fikk til å ta blodprøver selv og om de fikk gode nok verdier. Det fungerte veldig bra, sier overlegen.

Det lille hvite analyseapparatet kan kobles rett på mobilen. Blodprøven kan settes inn i apparatet, som så legger inn resultatet på mobilen. Foto: Nico Sollie / TV 2

I starten har pasientene sendt bilde av blodprøveresultatet til legen. Men med et nytt system skal resultatet på blodprøven kunne gå rett fra pasienten sin mobil til sykehuset sine systemer. Slik skal prosessen bli tryggere og mer effektiv, ifølge Stensvold.

Analyseapparatet er så lite at det kan kobles på en telefon. Stensvold har tro på at løsningen kan bli mye brukt i framtiden, og at den kan brukes på sykehjem og av barn med alvorlig sykdom.

– Jeg tror det vil være med å gi et tryggere og bedre helsevesen, sier Stensvold.

– Gir større frihet og trygghet

Helseminister Bent Høie er imponert av initiativet.

– Dette er framtidens helsetjeneste, fordi her gir man pasienten mulighet til å mestre livet med sykdom. Det gir større frihet og trygghet for pasienten, samtidig som de som jobber på sykehusene sparer tid, sier Høie.

Prosjektet er landets første i sitt slag i spesialisthelsetjenesten, der det offentlige helsevesenet samarbeider med private aktører. Prosjektet er utviklet i samarbeid med flere aktører, blant annet Diffia, som er utviklingspartner, og Roche.

Tove Ofstad er prosjektleder fra Roche, og berømmer Sykehuset Østfold som startet med prosjektet.

– Det er stor vilje til å finne løsninger når det offentlige og privat næringsliv møtes i et sånt samarbeid. Det er en kreativitet og vilje til å jobbe sammen for å nå et felles mål, og det er utrolig inspirerende, sier Ofstad.

– Dette gir større frihet og trygghet for pasienten, samtidig som de som jobber på sykehusene sparer tid, sier helseminister Bent Høie. Foto: Nico Sollie / TV 2

Høie forteller at han håper å se flere slike samarbeid i fremtiden.

– Regjeringen har sagt at vi må få til enda bedre samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og det private. Det har Sykehuset Østfold vist her at de gjør i praksis. Fordelen er at vi får gode løsninger i helsetjenesten, samtidig som vi lager grunnlaget for nye lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Fornøyde pasienter

Om lag 40 pasienter har prøvd ut metoden. Andreas Stensvold sier at tilbakemeldingene har vært positive.

– Pasientene er kjempefornøyde. Dette skaper trygghet for pasientene, men også trygghet for helsevesenet, sier Stensvold.