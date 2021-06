Her kommer tre gladnyheter fra FHI

Kornasmitten går riktig vei i landet vårt, og i uke 24 ble det totalt registrert 1.226 tilfeller av koronasmitte i Norge. Dette er stabilt nivå fra uken før.

I ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet, kommer det fram flere elementer som viser hvordan den økte vaksinasjonen bedrer situasjonen.

Ingen dødsfall

I uke 24 var det ingen korona-relaterte dødsfall i Norge. Dette var første uke uten dødsfall siden uke 42 i fjor. FHI baserer dette på foreløpige tall.

Antallet personer som legges inn på sykehus og som dør har vært stabilt synkende de siste ukene.

– Dette skylde trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp, skriver FHI.

De understreker også at gjenåpningen av samfunnet må skje i takt med kapasiteten i helsevesenet. Når det er få på sykehus, betyr det altså at dette er et element som taler for at gjenåpningen kan fortsette.

Totalt er nå 51 prosent av alle voksne over 18 år vaksinert. For gruppen 45 år og eldre, er vaksinasjonsgraden på 76 prosent. For de over 65 år, er 91 prosent vaksinert.

Færre positive blant reisende

Blant de som ankom Norge fra andre europeiske land sist uke, var det færre enn uken før som testet positivt på korona.

Av de som reiste til Norge, testet 0,05 prosent positivt for korona sist uke.

– Majoriteten av de reisende kommer fra Europa, og mest vanlige avreiseland er Sverige, Polen og Danmark, opplyser FHI.

Færre utbrudd

FHI følger smitteklynger, altså utbrudd knyttet til enkelte steder og grupper, spesielt tett.

Sist uke var det nedgang i antallet utbrudd.

Totalt ble det registrert 11 pågående smitteklynger på barneskoler og 17 pågående smitteklynger på ungdomsskoler.

– Generelt registreres det nå få nye smitteklynger på skoler landet over, skriver FHI.

De nye smitteklungene sist uke befinner seg i Viken, Trøndelag, Oslo og Vestfold og Telemark.

Følger Delta-situasjonen

FHI følger nå også spredningen av delta-variasjonen av koronaviruset. Dette er en variant som i første omgang ble oppdaget i India, men som nå er påvist over store deler av verden.

I uke 23 var 11 prosent av påviste tilfeller i Norge delta-varianten. Sist uke var andelen på 3 prosent.

Smittespredning av delta-varianten er påvist i VIken og i Oslo i mai. De fleste tilfellene er knyttet til konkrete tilfeller av importsmitte.