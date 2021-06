Stor test av spareribs – dette er kokkenes favoritter

TV 2 HJELPER DEG: Med kjølebagen full av spennende grillmat lot vi to kjøkkensjefer prøve seg på fem forskjellige ferdigvarianter av marinerte svineribbein.

I dagligvarekjempenes grillmatkataloger finner du flere ulike varianter av spareribs, altså svineribbein med kjøttet som ligger rundt.

Matretten assosieres gjerne med amerikansk barbecue, men er slettes ikke uvanlig å finne på norske grillfester.

Med et utvalg av tilsynelatende like produkter til ulik pris kommer behovet for en smakstest, og vi har derfor huket tak i to krydderglade kokker.

– Det skal smake mye, det skal smake godt, være saftig, og oppleves som en fryd i munnen, sier kokk Sylvia Vavik på spørsmål om hvordan spareribs burde smake.

Vavik driver Oslo-baserte Sylvias Mexican Kitchen, og er utdannet kokk.

Skeptisk

Det typiske spareribs-produktet du finner i butikkenes grillkataloger er praktisk talt ferdiglaget, og trenger bare kjapp oppvarming på indirekte grillvarme i ti til tjue minutter.

Kokkene er skeptiske.

– Det blir ikke noe kjærlighet, forklarer Esteban Villalpando, som er kjøkkensjef for Lunsj.no og utdannet kokk.

Sjekk videoen over for å se hvilket produkt som overrasker kokkene.

Produktutvalg Coop Grill Perfekt BBQ Spareribs Coop Mega: 199kr/kg Gilde Asian-Style Spareribs m/ hoisinsaus Rema 1000: 179kr/kg Gilde Saftige Spareribs Coop Mega: 217,90kr/kg Jacobs Utvalgte Spareribs St. Louis Style MENY: 229kr/kg Nordfjord Spareribs Rema 1000: 137kr/kg

Der Villalpando refererer til kjærlighet, sikter han egentlig til den tradisjonelle tilberedningsprosessen. Han mener tiden du sparer på å kjøpe et «ferdigprodukt» ikke vil gjøre opp for kvalitetstapet han innbiller seg at kjøttet vil ha.

Utvalget spareribs smakspanelet får servert er kjøpt fra forskjellige dagligvarehandler, og varierer både i pris og stil. Den klassiske barbecuemarinaden finner du på fire av variantene, mens Rema 1000 stiller med testens største joker – nemlig den Gilde-produserte «Asian-Style Spareribs m/ hoisinsaus».

– Vil ikke ha skinny ribs

På samme måte som med biffstykker fra storfe finnes det forskjellige typer ribbestykker.

– Det fins baby back ribs, shortribs og vanlige spareribs, forklarer Villalpando.

Vanlige spareribs er hva de to kokkene skal få smake på.

Med et strekk i prisklasse kommer også et strekk i opplevd kvalitet på produktene. Som grunnlag for vurderingen kokkene gjorde, var kjøttmengden på ribbeina en viktig faktor.

– Vi vil ikke ha skinny ribs, flirer Vavik.

Siden kiloprisen for alle de testaktuelle produktene forbigår minst 100 kroner, mener kokkene det er viktig at du ikke bare får bein og fett. Utover forholdet mellom kjøtt, bein og fett vurderte Vavik og Villalpando tyggemotstand og helhetlig smaksopplevelse.

Se alle resultatene nederst i saken.

EKSPERTPANELET: Kokkene er synlig skeptiske til papiljott-kokte spareribs. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Billigste imponerer

Først får kokkene smake på Nordfjord sine spareribs, som med 137 kroner i kilopris er testens billigste produkt.

– Du kan se at kjøttet allerede før steking er tørt, forklarer Villalpando når han ser på kjøttstykket som pakkes inn i en såkalt papiljott.

– Smaksmessig var den vi stekte rett på grillen dårligere enn den i folie, så dere der hjemme må følge instruksene som står på pakken istedenfor å høre på mine råd, konkluderer Villalpando om Nordfjord sine grillinstrukser.

– Wow, det ble faktisk mye mer saftig, sier Vavik når hun smaker på det papiljottkokte kjøttet.

Kokkene sier seg enig om et sterkt terningkast fire til testens første offer. Nå skal de få smake Coop sin «Grill Perfekt BBQ Spareribs».

– God på smak, selv om den kunne vært mer saftig, sier Vavik mens hun tygger første bit av den neste i rekka.

– Denne kunne gjerne kommet med en pose med ekstra saus, sier Villalpando.

Kokkene ruller terningen til en firer.

Dyreste best

Kokkene rekker så vidt å skylle hendene før det er duket for testens dyreste produkt, som har en kilopris på 229kr.

– Det er sånn det skal smake, sier Vavik etter at hun har tatt første bit av Jacobs Utvalgte sin «spareribs St. Louis style».

– Jeg blir faktisk helt satt ut, sier Villalpando.

Kjøttmengden i forhold til de store ribbeina er blant faktorene som overrasker Esteban Villalpando.

– Jeg har aldri sett så store ribs, sier han før han legger til at det MENY-leverte produkter er helt pørf (perfekt, red.anm.).

Terningkast: 5.

Gilde skuffer

Kokkene har testens største joker foran seg når de skal smake på det eneste testaktuelle kjøttstykket uten BBQ-marinade.

– Nei, sier Villalpando etter å ha tatt første bit.

Vavik slet med å kutte kjøttet fra hverandre, og mener produktet bommer på flere av kriteriene.

– Det er bein og fett overalt, noe som den blir vanskelig å spise, forteller Vavik mens hun viser frem ribbeinet hun jobber med.

– Det er forskjellige tykkelser og stykker, sier Villalpando.

Marinaden treffer ikke kokkenes smaksløker.

– Den var veldig kjedelig, og det er en sursøt smak jeg ikke syns at passer med ribs, forteller Villalpando.

Terningkast: 2.

«It’s a liar»

Gilde står også bak smakstestens femte, og siste utfordrer.

­– Nå skal vi smake på den siste, og den ser veldig fin ut, sier Vavik idet hun legger knivseggen mot midten av Gilde sitt «Saftige Spareribs»-produkt.

Tonen endrer seg når kokkene begynner å spise av ribbeina.

– Den så skikkelig bra ut, og det så ut som det kom til å være masse kjøtt, sier Villalpando.

– Det så ut som det var mest kjøtt, men så var det for det meste bare bein og fett, sier Vavik.

Kokkene triller terningkast tre.

Dette er vinneren og taperen

Kokkene kårer altså Jacobs Utvalgte Spareribs St. Louis Style til testens vinner, og Gilde sin Asian Style Sparibs med Hoisinsaus som testens taper.

– Det er skuffende, sier Villalpando når han får vite at de to produktene kokkene har vurdert til dårligst terningkast er produsert av Gilde.

Anette Ivsett, kommunikasjonsrådgiver i Nortura, har dette å si om kokkenes vurdering av Gilde-produktet som ble testens taper:

«At det oppleves at kjøttet har forskjellig tykkelse kan forklares med at det er naturlige variasjoner i kjøttet fordi alle griser er forskjellig. Det er derfor noen også kan oppleve mer bein i enkelte pakninger, i tillegg til at vi i er opptatt av å utnytte alt råstoff fra sidebeinet».