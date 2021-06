Forventer fyrverkeri fra start: – De har tatt sykkelsporten til et nytt nivå

Sykkeleksperter tror troikaen Julian Alaphilippe, Wout van Aert og Mathieu van der Poel kan gjøre årets to første Tour de France-etapper uforglemmelige.

Sjelden har det vært knyttet større spenningen til åpningsetappene av Tour de France enn i år. Vanligvis begynner rittet med en prolog eller en relativt flat etappe, men årets utgave byr på ganske krevende terreng fra første pedaltråkk.

Den første etappen slutter med en tøff bakkespurt i Landerneau, mens den andre avslutter med en stupbratt stigning opp Mûr-de-Bretagne.

– De må sees, for nesten uansett hva som skjer underveis, så kommer ikke de to første etappene til å bli kjedelige, sier TV 2s sykkelekspert Emma Johansson.

Historisk gode

Men det er ikke løypeprofilene i seg selv som gjør de to etappene så spesielle, det er rytterne som skal sykle dem.

For første gang skal nemlig Julian Alaphilippe, Wout van Aert og Mathieu van der Poel kjøre mot hverandre i Tour de France.

VERDENSMESTER: Regnbuestripene på Julian Alaphilippes sykkeltrøye markerer at han er regjerende verdensmester. Foto: ERIC LALMAND

Alle tre er spesialister i korte, harde motbakker og skiller seg ut med en særdeles offensiv innstilling.

De er blitt omtalt som fenomener, alle tre. Og har i flere ritt hatt minneverdige oppgjør mot hverandre.

For eksempel i fjorårets Flandern Rundt, da troikaen kjørte fra resten av feltet og sørget for en thrillerfinale.

– Vi har aldri sett ryttere som dem i sykkelhistorien. De har tatt sporten til et nytt nivå, sier Stig Kristiansen, sportsdirektør i Uno-X og tidligere landslagssjef.

– De klatrer fortere enn det man trodde var mulig for bare ti år siden, og de kan ikke en gang sammenlignes med rytterne som holdt på for 20 år siden eller da jeg var aktiv, fortsetter han.

Uberegnelig

Tøffere, bedre, raskere, sterkere. Og med en taktisk tilnærming som har vært uvant i et sykkelfelt, der de aller beste ofte venter til slutten med å sette inn det avgjørende støtet.

– Jeg elsker måten de sykler på. De våger å kjøre som galninger, sier Johansson.

Mens Alaphilippe har begeistret Tour de France-publikummet i flere år allerede, og Wout van Aert har vist hva han kan to år på rad, blir årets Tour den første for van der Poel.

Nederlenderen, som også satser på terrengsykling og sykkelcross, kommer likevel med en ambisjon om å kunne kle seg i gult allerede etter første etappe.

Men hvordan han har tenkt å få det til, er det bare han som vet.

– Han er så uberegnelig. Man vet aldri hva han kommer til å gjøre, når han kommer til å angripe, når han har lyst til å sprenge feltet, sier Johansson.

Fulle av idrettsglede

Uforutsigbarheten kommer av at han fortsatt ser på sykling som en lek, skal en tro Stig Kristiansen. Noe han har til felles med både Alaphilippe og van Aert.

– Bare se på Mathieu van der Poel når han sykler, idrettsgleden skinner gjennom. Han prøver, og hvis han feiler raser ikke verden sammen, da prøver han på nytt. Fordi han synes det er gøy, sier Kristiansen, som også mener at det er slik han ble god.

EKSTREM: Mathieu van der Poel sjokkerte en hel sykkelverden da han rykket fra Julian Alaphilippe i Strade Bianche tidligere i vår. Foto: Marco Alpozzi

– Mange ser på trening som en jobb, men sykling er det beste disse gutta vet. Talent er bare en liten del av det. Det er ikke det som har gjort dem så god, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Dette er gutter som i stedet for å bli oppslukt i Fortnite, har syklet i skogen når de har kjedet seg. Det har vært lek for dem.

Konkurrerer mindre

Men den tidligere landslagssjefen påpeker at ingen av dem har kommet på det nivået de er, uten ha lagt ned timevis med hardt arbeid.

Og de bruker mye mer tid på å bli bedre enn det som var vanlig før.

– De konkurrerer mindre og trener mer enn ryttere gjorde for noen år siden. Måten de trener og bygger formtopper på minner mer om hvordan friidrettsutøvere gjør det, sier Kristiansen.

SEIERSMASKIN: Wout van Aert har hatt 15 konkurransedager på landeveien denne sesongen. Fem av dem har endt med seier. Her feirer han triumfen i Gent-Wevelgem. Foto: DAVID STOCKMAN

I «gamle dager» kunne syklister ha godt over 100 rittdager i året på landeveien.

De bruker mer tid på utvikling enn old school-syklistene gjorde. De kunne jo ha over 100 rittdager i året. Til nå har Wout van Aert hatt 15, Mathieu van der Poel hatt 23 og Julian Alaphilippe 27.

– Vi hadde ikke denne kunnskapen for noen år siden. Disse rytterne er beviset på hvor langt man kan komme med riktig trening, riktig kosthold og riktig restitusjon.

– Formidabel underholdning

Og allerede på lørdagens etappe av Tour de France skal de vise hvor langt de har kommet. Så igjen opp Mûr-de-Bretagne søndag.

– Jeg skulle aller helst ønske at jeg kunne være på plass for å se det. Det er jo helt vil hvor fort de sykler, sier Johansson.

– Det kommer til å bli formidabel underholdning. Å vente til en spurt på de siste meterne er ikke varemerket til disse gutta, sier Kristiansen.

Under en lignende avslutning i Sveits rundt for en snau måned siden, kjørte van der Poel fra alle på de to siste meterne.

– Alt kommer an på hvordan rittet utvikler seg, men det kan bli en fantastisk showdown opp Mûr-de-Bretagne med Mathieu van der Poel i spissen, sier Kristiansen.