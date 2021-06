Norge blir en del av EUs løsning for koronasertifikater

Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Det varsler regjeringen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering.

Dette gjelder foreløpig disse landene: Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia. Det avhenger imidlertid om disse landene faktisk har tatt koronasertifikatet i bruk og utstedt det til sine borgere, skriver regjeringen.

Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

– Takket være et raskt, effektivt og godt europeisk samarbeid har vi allerede på torsdag en koronasertifikatløsning som vil kunne gjøre reising betydelig enklere for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom. Det vil bety mye for både enkeltmennesker og for viktige arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bruk av koronasertifikatet i andre land

1. juli trer EUs koronasertifikater i kraft. De fleste EU-/EØS-land vil da være koblet til EUs løsning og vil kunne verifisere Norges koronasertifikat på sine grenser.

Dette vil blant annet gjelde Spania, Italia, Hellas og Kroatia, skriver regjeringen.

– De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land, sier Høie.

Kontrollsiden i koronasertifikatet som man viser på grensen, endrer utseende fra 24. juni og er markert EU/EØS.

Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på reopen.europa.eu.

Ikke-digitale brukere

– Vi har nå klar en løsning for koronasertifikatet for dem som ikke kan bruke PC, mobiltelefon eller nettbrett. Fra i morgen kan de ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Vi ønsker likevel at flest mulig bruker den digitale løsningen på helsenorge.no, og eventuelt tar en utskrift av sertifikatet hjemme, sier helseminister Bent Høie.

Når man ringer informasjonstelefonen/Helfo, må man oppgi personnummer, og koronasertifikatet vil bli sendt til folkeregistrert adresse. Det vil ikke være mulig å sende koronasertifikatet til andre adresser enn den man er folkeregistrert på i Norge, står det i pressemelding.

– Hvis man har gyldig koronasertifikat, vil det bli tilsendt i posten. Det kan ta cirka en uke før sertifikatet kommer, avhengig av postgang. Man må også være oppmerksom på gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen, skriver regjeringen.