Forgrep seg mot tenåringsjenter etter å ha lokket med alkohol og sjåførtjenester

Møre og Romsdal tingrett i Ålesund har dømt mannen til fem års ubetinget fengsel for en sovevoldtekt samt for fem tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år samt to tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år.

Det var til dels betydelig aldersforskjell mellom den nå 24 år gamle sunnmøringen og de fornærmede i saken.

– Tiltalte har i sin jakt på seksuell tilfredsstillelse kynisk og målrettet søkt etter tenåringsjenter i denne aldersgruppen, og hans modus har stort sett vært det samme: Tilby sjåførtjenester og alkohol for å deretter å skaffe seg seksuell omgang med jentene når motstandsevnen er blitt svekket, heter det i dommen.

I tillegg er mannen dømt for seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år da han ved flere anledninger har sendt bilder og video av sin egen penis. Han er også dømt for å ha skjenket alkohol til de fornærmede.

Tiltalte erklærte seg skyldig på flere av postene, men nektet straffskyld for voldtekten og to tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Tingretten har også dømt mannen til å betale til sammen 455 000 kroner i oppreisningserstatning til de fornærmede i saken.

Dommen er enstemmig.