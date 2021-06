For første gang på over 20 år møtes tre brødre i Eliteserien: – Det blir spesielt

Det er ikke ofte tre brødre er på banen samtidig i Eliteserien. Ifølge TV 2s undersøkelser skjedde dette sist gang da brødrene Ørjan, Arild og Runar Berg gjorde det på 90-tallet for Bodø/Glimt.

På torsdag skjer det trolig igjen når Joshua (19) og John Kitolano (21) på Odd møter storebror og Tromsø-spiller Eric Kitolano (23) til duell på Skagerak Arena.

– Det blir helt spesielt. Jeg har ikke spilt mot Eric på lenge. Det blir utrolig gøy, sier John Kitolano til TV 2.

– Det er kjempeviktig å slå de to. Det avgjør hvordan hele sesongen blir. De to kampene mot Odd bestemmer om det blir fiasko eller en bra sesong, sier Eric Kitolano til TV 2.

Broderlig rivalisering

TV 2 møter de to yngste brødrene, Joshua og John, som spiller for Odd i Skien. Barndomshjemmet ligger bare få minutter unna Skagerak Arena. Der bor de to fortsatt.

Storebror Eric har flyttet fra Skien og spiller for Tromsø IL. De to yngre brødrene tar oss med ned til Gulset-banen hvor de tre har lagt grunnlaget for fotballkarrieren.

Der ringer de til storebroren på FaceTime. Stemningen er satt fra start.

– Hei! Det blir gøy å slå dere på torsdag. Jeg gleder meg. Har tenkt å slå noen luker på deg, sier yngstebror Joshua.

GOD STEMNING: De tre brødrene koser seg og ler, men påpeker hvor mye kampen på torsdag betyr. Foto: Screenshot/FaceTime

Storebror Eric ler, så følger en lang diskusjon om hvem som er raskest. De blir aldri enige.

– Dere to vet at jeg er raskere enn dere begge to. Og dere får bare passe på å ikke bli driblet hele tiden, sier eldstebror Eric.

Men det er én ting alle er helt samstemte på. Og det er hvem de selv synes er den beste fotballspilleren av de tre:

– Jeg må si meg selv, starter John.

– Det er meg, svarer så Joshua.

– Nei, det er meg, avslutter Eric og fortsetter:

– Jeg er best nå, Joshua har størst potensial, og John han er bare sånn der midt i mellom, sier eldstebroren og ler.

GULSET: Joshua (t.v) og John Kitolano (t.h) besøker banen de har tilbragt mesteparten av oppveksten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vise hvem som er sjefen

Så langt i årets sesong er det storebror Eric som har imponert mest når det kommer til målpoeng. På åtte kamper har han scoret to mål fra sin midtbaneposisjon for Tromsø.

– Han har fått en god start, men vi kommer og skal ta han. Jeg skal ta han på målpoeng, sier John.

– Det blir utrolig gøy å vise han hvem som er sjefen, sier Joshua.

Tromsø ligger på 11.-plass i Eliteserien og kommer rett fra tap mot LSK. Odd ligger på syvendeplass og vant 3-1 mot Brann i Bergen sist runde.

MÅLSCORER: Eric Kitolano scorer mot Strømsgodset for Tromsø. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg tror det blir en veldig åpen kamp, men at vi vinner til slutt, sier Tromsø-spiller Eric før lillebroren kontrer lynraskt:

– Du må bare passe på så du ikke løpt fra du. Du er en gammel mann, sier John.

Men all rivalisering til tross: Brødrene har en klar drøm om å gjøre som brødrene Berg gjorde.

– Det er drømmen å spille alle tre sammen på ett lag. Vi kjenner hverandre så godt, sier Joshua.

– Jeg ønsker at vi tre skal spille på lag en gang. Helt klart, men først får vi se hva som skjer på torsdag, avslutter eldstebror Eric.