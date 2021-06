Russland fyrte «varselskudd» mot britisk skip

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at de onsdag avfyrte varselskudd mot et britisk skip som skal ha vært tre kilometer inne i russisk territorium i Svartehavet.

Bloomberg skriver at et russisk Su24-jagerfly onsdag slapp fire bomber i vannet i nærheten av det britiske marineskipet H.M.S. Defender, og at et russisk grenseskip fyrte varselskudd idet det britiske skipet entret russisk territorium i nærheten av Krimhalvøya.

Forsvarsdepartementet hevder at det britiske skipet ikke responderte på advarsler over radio.

Det britiske skipet endret kurs etter at varselskuddene var avfyrt.

Storbritannia anser ikke Krimhalvøya som å være en del av Russland. Halvøya ble annektert av Russland fra Ukraina i 2014.