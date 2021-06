Kulturministeren hardt ut mot UEFA-avgjørelse: – Utrolig gammeldags

Kulturminister Abid Raja håper at tyske myndigheter velger å trosse UEFAs avgjørelse om at München ikke får lyse opp stadion i Pride-fargene.

Under dagens kamp skulle Münchens stadion lyses opp i regnbuens åtte farger, for å protestere mot en ny lov vedtatt i Ungarn. Loven forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige i reklame, film og undervisning.

I går ble det klart at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) sier nei til markeringen, og begrunnet det med at den har "politisk karakter".

På hjemmebane går Kulturminister Abid Raja, hardt ut mot avgjørelsen.

– Det er utrolig skuffende at UEFA ikke ser fotballens betydning i sin samtid. Fotballen i sin form er inkluderende for alle.

Han er tydelig på at fotballen ikke er forbeholdt dem med en bestemt seksuell orientering, men at det er en inkluderende arena som skal romme alle.

– Derfor er det utrolig gammeldags og utdatert, at UEFA ikke ser at de må være med i den verdiutviklingen vi trenger dem med på.

Setter likestillingsarbeidet tilbake

Raja peker på at mange skeive i idretten ikke tør å stå frem om sin legning, og mener derfor markeringer som denne er spesielt viktig for å vise toleranse.

– Når man gir etter for de mørke kreftene, som UEFA her gjør, setter man likestillingsarbeidet tilbake.

Raja er skuffet over at UEFA velger å høre på de mørke kreftene, fremfor å se til frihetsverdiene. Han er tydelig på at fotballen må være med på å kjempe frem disse verdiene, for dem som er utsatt for den type hat homofile blir utsatt for.

Han synes det er bra at tyske myndigheter ønsker å legge til rette for åpenhet og toleranse.

– Det viser at det finnes sterke krefter i Europa som kjemper for frihet.

– Har ikke mot

Tirsdag uttalte Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó, at UEFA tok en riktig avgjørelse, og kalte Münchens regnbuemarkering for en "politisk provokasjon". Abid Raja har en annen beskjed til ministeren.

– Det er heller en provokasjon at man ikke lar den type opplysning og belysning skje, sier han og legger til:

– De sender et signal om at de ikke har mot i det hele tatt, til å ta et krafttak for at vi kan endre holdningene som finnes i samfunnet.

Kulturministeren mener det er merkelig at UEFA setter en stopper for markeringen, når Tyskland selv ønsker å vise åpenhet.

– Det er kritikkverdig at man gjør dette.

Raja håper tyskerne kommer til å markere på sin måte likevel.

– Jeg håper kanskje at tyske myndigheter velger å protestere og lyser opp stadion likevel. Så får UEFA heller jobbe med å endre sine egne holdninger.