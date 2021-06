Legger seg flat etter massiv kritikk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Michael B. Jordan (34) ble anklaget for kulturell appropriasjon da han lanserte sitt nye rom-merke. Nå beklager han til fansen.

Da skuespiller Michael B. Jordan lanserte sitt nye rom-merke ble han raskt anklaget for kulturell appropriasjon på grunn av navnet på etiketten.

Kulturell appropriasjon vil si at noe tas ut fra en kultur og settes inn i en annen.

Nå svarer han fansen på kritikken på vegne av seg selv og hans partnere i historiefunksjonen på sin Instagram-profil:

GJØR ENDRINGER: Michael B. Jordan jobber med å gjøre endringer på rom-flaskene sine etter han fikk kritikk for merkenavnet. Foto: Danny Moloshok

– Intensjonen var aldri å fornærme eller skade en kultur, som vi elsker og respekterer, som vi håpet å feire og sette et positivt lys på, skriver Jordan på Instagram.

Endrer navnet på etiketten

Jordan sier videre på den sosiale plattformen at han har brukt de siste dagene til å lytte til andre, og at han har lært mye.

Han forsikrer fansen om at han også lytter til dem og at de nå skal gjøre endringer på rom-flasken:

– Jeg hører dere og vil være tydelig på at vi er i ferd med å gi et nytt navn. Vi beklager oppriktig og gleder oss til å introdusere et merke vi alle kan være stolte av, forteller skuespilleren.

«J'Ouvert» - et ord med dyp mening

Ifølge Entertainment Tonight skal alkoholgründeren ha brukt ordet «J'Ouvert» på de nye rom-flaskene sine.

«J'Ouvert» betyr dagpause, morgengry eller morgen, og er et ord som er forankret i den karibiske og trinbagonske kulturen og symboliserer starten på karnevalet.

Selv om begrepet ofte blir forbundet med festen rundt karnevalet er det også knyttet til frigjøring av slaver. Ordet er av en dypere mening for kulturene som deltar i karneval-feiringen.

KOM MED OPPFORDRING: Artist Nicki Minaj postet et innlegg for å informere om betydningen av ordet på rom-flaskene til Michael B. Jordan. Hun kom også med en oppfordring om at han burde endre navnet på etiketten. Foto: Angela Weiss

Hva det nye navnet på rom-flaskene blir, har skuespilleren ikke avslørt helt enda.

Nicki Minaj ba han gjøre endring

Jordan ble først kritisert for å ha brukt et varemerke som allerede er godt utbredt blant mange grupper og tradisjoner på flaskene sine.

I tillegg fikk han også kritikk for å hevde at ordet «J'Ouvert» ikke hadde noen betydning på noe språk. Til slutt ble det opprettet en petisjon på Change.org for å få han til å gjøre endringer.

Det var ikke bare fansen som reagerte - artisten Nicki Minaj (38) delte et innlegg på Instagram for å vise at begrepet har en historie og en betydning.

Hun kom også med en klar oppfordring om å endre navnet på flaske-etiketten:

– Jeg er sikker på at MBJ ikke med vilje har gjort noe han trodde at karibiske personer ville føle som støtende. Men nå som du er klar over det bør du endre navnet og fortsette å blomstre, skriver hun på Instagam.