Ungarn-stjerne støtter kampanje mot homofobi

Mandag denne uken ble det klart at UEFA sier nei til å la Allianz Arena i München lyses opp i regnbuens farger under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn.

– Personlig hadde jeg likt hvis stadion var fargerik under kampen, sier Orbán ifølge tyske Bild.

28-åringen er en av de største stjernene på det ungarske laget. Til daglig spiller han i den tyske storklubben RB Leipzig.

– Jeg har bare sett stadion i farger to ganger før: i blått da jeg spilte i annendivisjon mot 1860 München og i rødt mot Bayern München. Så det hadde gjort meg glad om fargene fikk skinne sterkt igjen, fortsetter Orbán.

– Likestilling gjelder for alle

Også keeper på det ungarske landslaget og Orbáns lagkompis i Leipzig, Péter Gulácsi, har tidligere utrykt sin støtte til den ungarske LHBT-befolkningen. I et Instagram-innlegg fra i fjor gikk han hardt ut mot den ungarske loven som sier at kun heterofile får lov til å adoptere barn.

– Likestilling gjelder for alle. Alle barn har rett til å vokse opp i en lykkelig familie, uavhengig av hvilke mennesker den består av, hvilken hudfarge man har, hvem man elsker eller hva man tror på, skrev han på sin Instagram-profil.

Oversvømmes med regnbuer

UEFAs avgjørelse har ikke blitt godt mottatt. Både privatpersoner, idrettsstjerner og kjendiser har tatt til sosiale medier for å utrykke sin misnøye.

Etter et initiativ fra Mads Hansens har over 30 000 også oversvømt den ungarske utenriksministerens Instagram-profil med regnbuer og prideflagg, etter at han uttrykte glede over UEFAs beslutning om å forby markeringen.

Kulturminister Abid Raja har uttalt at han er svært skuffet over at UEFA ikke forstår sitt samfunnsansvar.

– Utdaterte holdninger. Gammeldags. Manglende mot. Og manglende forståelse av sin samtid, sier statsråden til NTB om UEFAs beslutning.

REGNBUE-FEST: Instagramprofilen til Ungarns utenriksminister druknes i regnbuer etter oppfordring fra Mads Hansen.

Ønsket å vise støtte

Forespørselen om å lyse opp Allianz Arena i regnbuefarger kom fra Münchens borgermester Deiter Rieter.

Markeringen skulle være en støtteerklæring til Ungarns LHBT-miljø, etter at ungarske myndigheter har vedtatt lover som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Lignende lover har også blitt vedtatt i blant annet Russland og Polen, og har gjort arbeidet for homofiles rettigheter veldig vanskelig.

UEFAs avgjørelsen om å forby markeringen ble begrunnet med at den er spesielt rettet mot avgjørelsen til den høyrepopulistiske ungarske regjeringen og dermed «har politisk karakter».