Dobbeltdrapsdømt mor anker straffen – mener det er tvil om tilregnelighet

Kvinnen (36) som er dømt for å ha drept barna sine i en leilighet på Lørenskog i fjor sommer anker dommen på 21 års fengsel.

Det bekrefter forsvarer Gunhild Lærum overfor TV 2.

– Vi ønsker å prøve skyldspørsmålet knyttet til tilregnelighet på nytt, sier advokaten.

De rettsoppnevnte sakkyndige kom til at kvinnen var tilregnelig da drapene fant sted. Imidlertid var det vitner som mente at hun fremsto psykotisk på åstedet.

Blant disse var legen på luftambulansen, som samtidig understreket at han ikke er ekspert på psykiske lidelser.

– Vi ønsker at det skal oppnevnes nye sakkyndige for å vurdere spørsmålet om tilregnelighet, sier Lærum.

MENER DET ER TVIL: Den drapsdømte morens forsvarer, advokat Gunhild Lærum. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Husker ingenting

Hun presiserer at de ikke ønsker en ny overprøving av de sivilrettslige erstatningskravene.

De to sønnene, Mikael (7) og Gabriel (1), ble funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog 19. juli i fjor.

LES OGSÅ: Ville ikke la guttene bli igjen uten henne.

I samme leilighet ble deres 36 år gamle mor funnet tilsynelatende kritisk skadd. Skadene viste seg å være overfladiske stikkskader som var selvpåført.

Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne som begikk disse.

Fortsatt innlagt

I etterkant av drapene forsøkte hun å legge skylden på barnas far, noe som førte til at han ble pågrepet og siktet i saken. Etter noen timer skjønte politiet at han ikke hadde noe med ugjerningene å gjøre.

I retten kom det frem at moren kvalte sine to sønner før leiligheten ble påtent. Hun var sterkt beruset da hun ble brakt til sykehus.

Retten kom til at drapene skjedde med overlegg. Derfor ble hun, i tråd med aktors påstand, dømt til 21 års fengsel.

Den 36 år gamle kvinnen har bodd på psykiatrisk sykehus siden 19. juli i fjor.

– Tilstanden hennes har vært, og den er fortsatt, svært dårlig, sier Lærum.

Det er uklart når en eventuell ankesak kommer opp.