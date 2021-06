Plutselig eksploderte smitten i den norske feriebyen: – Dette er alvorlig

Fellesferien nærmer seg med stormskritt og mange familier har allerede ferieplanene klare. Smittesituasjonen i landet har de siste ukene vært stabilt lav og mye ser ut til å gå riktig vei.

Med jevne mellomrom oppstår det likevel store og uoversiktlige smitteutbrudd. I løpet av bare noen dager eksploderte smitten i sørlandskommunen Grimstad.

Fra å ha nesten ingen smittede ble det registrert 31 nye positive prøver på et døgn. Det er nesten like mange smittede som kommunen hadde i hele 2020.

– Det er det verste utbruddet vi har hatt siden pandemiens start, sier Petter N. Toldnæs, kommunikasjonssjef i Grimstad kommune.

ALVORLIG: Toldnæs sier at smittesituasjonen i kommunen er alvorlig. Foto: Geir Olsen

Nå jobber kommunen på spreng for å få kontroll på utbruddet før ferieturistene strømmer til.

Bekymret for ferien

Det bor rundt 24.000 personer i Grimstad, men i ferieukene kommer det tusenvis av turister fra hele Norge for å bade og nyte sola.

Med et pågående smitteutbrudd og over 1500 personer i karantene er kommunen bekymret for at sommerferien kan bli krevende.

– Det er klart at dette er alvorlig. Vi forventer titusener av feriegjester de neste ukene.

Kommunen vurderer nå om de må innføre enda strengere tiltak.

– Vi har et stort ansvar nå som ferien er på trappene, sier Toldnæs.

– Vær veldig forsiktig

Helseminister Bent Høie mener det er viktig å ta hensyn til smittesituasjonen i den kommunen man skal reise til.

– Bør man unngå å reise til kommuner med høyt smittetrykk i sommer?

– Det må man gjøre en konkret vurdering av. Man må i hvert fall være veldig forsiktig hvis man reiser dit og følge de rådene og reglene som gjelder der, sånn at man ikke blir en tilleggsbelastning for den kommunen, sier Høie.

INGEN NEDSTENGING: Høie tror ikke det blir nødvendig å stenge ned kommuner, slik man gjorde i Norde Follo i vinter. Foto: Terje Pedersen

Selv om det oppstår store utbrudd i noen kommuner. tror ikke Høie det blir nødvendig å stenge ned kommunen eller nekte turister å reise dit.

– Kommunene håndterer dette selv, og hvis de ønsker strenge regler, så kan de innføre det. Men jeg opplever ikke at det er en veldig aktuelt problemstilling nå, sier Høie.

FHI forventer flere utbrudd

FHI følger nøye med på alle nye smitteklynger og utbrudd som oppstår rundt om i landet.

– Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker, skriver FHI i den ferske ukesrapporten.

Forrige uke var det en nedgang i antall nye utbrudd, men økt reising og mer aktivitet i befolkningen kan føre til nye smitteklynger.

FHI ber kommunene være forberedt på at smittesituasjonen raskt kan endre seg.

– Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel, skriver FHI.

Vil ikke ha røde og gule kommuner

Hvis nordmenn vil reise ut av landet finnes det tydelige retningslinjer for hvilke land man kan reise til uten karanteneplikt.

Land med lite smitte blir kalt grønne land, mens land med økende eller høy smitte klassifiseres som røde land.

OVERSIKT: FHI har laget en oversikt over hvilke land som er røde og grønne. Foto: FHI

Selv om smittesituasjonen i de ulike kommunene også kan variere sier Høie at det ikke er aktuelt å innføre en lignende ordning for ulike områder i Norge.

– Vi bruker ikke det internt i Norge. Vi har noen reiseråd i Norge som innebærer at hvis du er ubeskyttet og kommer fra et område med høy smitte, så må man være veldig forsiktig og ikke delta på arrangementer. Det er det som er gjeldende i Norge, sier Høie.

Jobber på spreng

I Grimstad har kommunen kommet med en rekke anbefalinger for å få kontroll på smitten.

Alle mellom 15 og 20 år har blitt bedt om å teste seg. I tillegg anbefales alle i kommunen å avstå fra alle sosiale sammenkomster, og sankthansfeiring må bare foregå med egen kohort.

– Smitten har sitt utspring fra en rekke samlinger blant innbyggere mellom 15 og 20 år. Derfor ønsker vi at alle de 2005 personene som er i denne aldersgruppen skal teste seg nå, sier Toldnæs.

Smittesituasjonen i kommunen er fortsatt uoversiktlig og smittesporingsteamet jobber på spreng for å få kontroll på utbruddet.

– Det er viktig å begrense antall nærkontakter slik at vi får størst mulig oversikt over den forholdsvis uoversiktlige smittespredningen om oppsto i løpet av få dager.