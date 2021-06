Reagerer på nytt vedtak: – Dette kan føre til at vi får eliteskoler i Norge

Mandag vedtok regjeringen en innføring om fritt skolevalg i hele landet. Dette betyr at hver enkelt fylkeskommune kan velge mellom å ha fritt skolevalg i hele fylket, eller fritt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder ved søknad til videregående opplæring.

Planen er at de nye reglene skal tres i kraft fra og med våren neste år.

Kan gå utover nærskoleprinsippet

Skoleelev og politiker i Senterungdommen, Ashish Kumar Bhargava, mener den nye løsningen vil gå utover nærskoleprinsippet som fylket hans Viken i dag praktiserer.

– Nærskoleprinsippet har gjort at vi 10. klassinger ikke har stresset så mye. Vi har hele tiden hatt en trygg skoleplass, noe som har bidratt til at vi har klart å etablere et godt skolemiljø, sier han.

Kumar Bhargava er overbevist om at nærskoleprinsippet fort kan bli påvirket av de nye reglene.

– Dette kan føre til at det blir såkalte eliteskoler i Norge, og at enkelte elever ikke kommer inn på sin nærskole fordi de ikke har godt nok snitt, slår han fast.

Dette synspunktet er det flere som deler, deriblant gruppeleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

– Dette bidrar til at færre elever kan fullføre videregående skole. Vedtaket som nå blir innført, er et karakterbasert opptak som særlig vil ramme elevene med de svakeste grunnskolepoengene.

– Ikke fritt skolevalg

Herman Fåne i FpUs sentralstyre forteller at fritt skolevalg alltid har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet og FpU, men at det som nå har kommet fram ikke er et «fritt skolevalg.»

Han reagerer særlig på at elevene ikke har mer enn seks skoler, også kalt «inntaksområder», å velge mellom.

– Man kan ikke da kalle det et fritt skolevalg lenger.

– Vi mener det er viktig at elevene skal få lov til å bestemme selv hvilken skole de skal gå på, ikke politikerne, legger han til.