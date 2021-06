De har ventet i mer enn 50 år. Nå håper de å få bekreftet det de er skråsikre på

Fascinasjonen over uidentifiserte flyvende objekter på himmelen begrenser seg ikke bare til såkalte ufo-entusiaster. Den allmenne interessen har økt i takt med økt åpenhet fra amerikanske myndigheter - og offentliggjøringen av mystiske videoer filmet fra amerikanske jagerfly og hangarskip.

I mer enn 50 år har ufo-entusiaster hevdet at myndighetene skjuler sannheten om utenomjordisk liv på jorda. De ser på offentliggjøring av tidligere hemmeligstemplede rapporter som en bekreftelse på at de hadde rett.

– Ufo-miljøet generelt føler at myndighetenes annerkjennelse av fenomenet bekrefter årevis med arbeid for å avsløre hva som foregår, sier ufo-etterforsker Chris Jones til Sky News.

Også tidligere militært personell, som tidligere har blitt delvis latterliggjort for å snakke om sitt syn på saken, tar dette som en anerkjennelse.

– De er fremdeles der ute

Luis Elizondo er tidligere etterretningsoffiser og tidligere sjef for Pentagons «Advanced Aerospace Threat Identification Program». Det er denne gruppen som skal levere en rapport til den amerikanske kongressen denne uka.

Elizondo er kjent som varsler om det han hevder er for utstrakt hemmelighold om ufo-observasjoner. Han mener offentliggjøringen er et viktig steg i rett retning, men sier det fremdeles er langt igjen.

– Myndighetene har etterforsket dette i flere tiår gjennom prosjekter som Blue Book, AATIP og UAP task force. At det endelig blir åpenhet om dette er et gigantisk skritt framover, men det er på langt nær nok, sier han til Reuters.

– Uansett hva eller hvem de er, er de fremdeles der ute. Amerikansk etteretning er ute etter dem, men de kommende rapporene vil ikke gi oss den fulle sannheten om ufoer, sier Elizondo.

Se hele intervjuet med ham og hør hva han tenker fenomenene kan være:

Varslet om UFO-er: – De er fremdeles der ute

Selv om mange håper på konkrete svar, er det lite trolig at det vil komme. En versjon av rapporten kommer til å bli offentliggjort, mens en mer detaljert versjon vil forbli hemmeligstemplet – trolig til stor frustrasjon for dem som er opptatt av ufoer.

– Rapporten er laget for å tilfredsstille alle. Er du blant tredjedelen som tror på utenomjordisk besøk på jorda, så får du bekreftet at myndighetene ikke kan avkrefte dette. Er du del av de to tredjedelene som er skeptisk til slike historier får du bekreftet at det ikke finnes noe bevis for at utenomjordiske har vært her på jorda, sier seniorforsker og astronom ved SETI-instituttet, Seth Shostak, til Reuters.

Kilder som har sett rapporten sier det er 120 ulike hendelser som omtales. Der blir det også presentert teorier om hva som forårsaket dem.

Teknologi, ballonger eller synsbedrag?

Noen teorier går på at det er observert ny teknologi fra fremmede makter – noe som bekymrer mange. Andre mener det kan være festballonger, værballonger, værfenomener eller mange ulike droner.

Ufo-skeptikeren Mick West er også kritisk til selve bildebevisene. Han stiller seg spørrende til om etterforskningen av dem har tatt hensyn til kameravinkler, hastighet, med mer.

– Jeg er ikke skeptisk til aliens. Jeg tror de finnes et sted i universet. Det er et stort univers. Men jeg er skeptisk til at de er her. Og jeg er enda mer skeptisk til at vi har bevis for at de er her, sier West.

– Så i fem år har jeg sett nøye på videobevisene for å finne ut hva de egentlig viser, sier han.

Dette tenker Ufo-skeptikeren om videoklippene

West er også opptatt av at piloter kan bli utsatt for optiske illisjoner. Det blir opplyst at en pilot som flyr over havet kan tro at en gjenstand beveger seg med ekstrem hastighet fordi det kan se slik ut – mens gjenstanden i virkeligheten kanskje bare beveger seg med hastigheten til en vanlig bil.

Piloter som har observert fenonmenene er derimot sikre på at det de så var uforklarlig.

– Den reiste veldig fort og uforutsigbart. Vi forsto ikke hvordan den manøvrerte, sier Alex Dietrich, som var en av tre piloter som observerte «Tictoc»-hendelsen.

– Vi visste at dette ikke var en flokk fugler, ballong eller gass. Vi visste dette var et fartøy som utmanøvrerte oss sier pilot Sean Cahill til Sky News.

Mystisismen, hemmeligholdet og teoriene har gjort temaet yndet i både film og litteratur, og trolig er det årsaken til at amerikanske myndigheter nå bruker begrepet UAP (Unidentified aerial phenomena), og ikke UFO (uidentifisert flygende objekt) lenger.