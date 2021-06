Koronabot-bråket: – Synd når man sår tvil om det offentlige snakker sant

Tidligere kommunetopp sier han synes det var belastende med all kritikken mot korona-tiltaket om maks fem personer i hjemmet.

To kvinner har gått rettens vei fordi de nekter å betale bøtene på 10.000 og 5.000 kroner etter en fest i november i fjor.

På den tiden hadde byrådet i Bergen nedlagt forbud mot private arrangement med mer enn fem deltakere, og politiet troppet mannsterke opp for å avbryte festen og bøtelegge de 13 deltakerne som var tilstede.

Kvinnene motsatte seg kravet, og tok saken til retten fordi de mener forskriften om fem besøkende kan være ugyldig.

– Jeg erkjenner de faktiske forholdene, men jeg er ikke enig i straffeutmålingen. Hvis jeg må betale boten så gjør jeg det, men jeg vil at dette skal vurderes av retten slik at man sikrer at forholdene som vurderes er riktige, sa kvinnen som arrangerte festen.

Smitten eksploderte

Flere kommunetopper har forklart seg i retten om hvordan den omstridte forskriften om maks fem personer i private hjem oppsto.

Onsdag var det tidligere kommunedirektør Robert Rastad sin tur i vitneboksen.

Han jobbet tett med kriseledelsen i kommunen frem til nyttår, og forteller om en ekstremt krevende tid der det var helt nødvendig med raske beslutninger.

– Vi satt kriseledelse i februar i fjor, og begynte tidlig å se på hvilke muligheter vi hadde for å håndtere en pandemi. Vi så allerede den gangen at vi måtte gjøre nybrottsarbeid i forhold til smittevernloven, og vi jobbet hardt for å se hvordan vi kunne være innenfor lovverket, sier Rastad.

Smittetallene i byen lå på et relativt jevnt nivå gjennom våren, før de sank til sommeren.

Da smitten eksploderte på senhøsten med over 125 registrerte smittede per dag, ble det prekært behov for hardere tiltak.

Daværende medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen (f.v.), legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen, daværende kommunaldirektør Robert Rastad og helsebyråd Beate Husa under en pressekonferanse 2. mars, 2020. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Helseministeren var soleklar

Det var først da Rastad opplevde at de nasjonale helsemyndighetene virkelig kom på banen.

Forslaget om å stramme inn til maks fem personer i private hjem ble løftet opp i etterkant av særlig ett sentralt møte.

Tilstede var både helseminister Bent Høie, Helsedirektoratet, assisterende statsforvalter og ledelsen i kommunene rundt Bergen.

– Der var helseministeren soleklar på at vi måtte agere. Det var en krevende smittesituasjon, og vi fikk stram beskjed fra sentralt hold om at vi måtte være strenge, sier Rastad.

Den tidligere kommunaldirektøren forteller om en tid der de fikk et skred med bekymringsmeldinger fra flere hold, og at kriseledelsen i Bergen kommune opplevde at hele regionen og nasjonale myndigheter sto bak strenge tiltak.

Under et møte med kommuneledelsen i Bergen og en rekke andre omliggende kommuner, skal helseminister Bent Høie bedt byrådet agere strengt for å få kontroll på smittesituasjonen i byen. Foto: Berit Roald

Tok kontakt med politiet

Selve forslaget om maks fem i private hjem skal på et senere tidspunkt ha blitt foreslått av kommunaldirektøren for helse, Kjell Wolff.

I retten sier Rastad han ikke kjenner seg igjen i at dette skal ha vært et forslag som ble vedtatt uten nødvendig gjennomgang. Forskriften skal ha blitt diskutert grundig, og også konferert med politiet.

Påtaleleder Gunnar Fløystad vitnet også i retten onsdag. Han bekreftet at politiet ble rådspurt om forslaget, men at fristene var korte og at de fikk dårlig tid til å sette seg inn i dokumentet.

– Etter vår oppfatning var saksbehandlingen litt dårlig. Vi tok kontakt i ettertid om hvor forholdsmessig dette var, og om forslaget var nødvendig. Da jeg fikk e-post fra Rastad og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen, konkluderte jeg med at dette var godt nok vurdert, sier Fløystad.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier byrådet tok kontakt for å få deres vurdering av forskriften om maks fem i private hjem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Derfor innførte man regelen

Rastad sier han har deltatt i kommunale kriseledelser gjennom 18 år, og at han har lang erfaring i slike prosesser. Korona-pandemien krevde likevel ekstra raske avgjørelser.

– Jeg skjønner at man ønsker enda mer diskusjon, men med en så krevende smittesituasjon risikerte vi å komme for seint med avgjørelser. Helseministeren forventet handling, og jeg følte at hvis vi ikke gjorde noe så ville regjeringen gjøre det, sier Rastad.

Ifølge helsebyråd Beate Husa, valgte man å stramme inn på antall besøkende i private hjem fordi dette pekte seg ut som den største smittearenaen.

– Det må ha vært forutsigbart at det kunne bli behov for begrensninger i antall personer ved private sammenkomster. Hvor engasjerte man ikke kommuneadvokaten tidlig til å utrede dette på forhånd? spør advokat Didrik Beck Rodarte, som forsvarer de to kvinnene.

– Vi hadde tidlig kartlagt hvilken myndighet vi hadde. Underveis i pandemien så vi at tiltakene ikke strakk til, og fra mars til november var det en enorm utvikling i kunnskapen om handlingsrom. Vi opplevde at bestillingen fra helseministeren var en klar anbefaling om å ta vurderinger, og vi oppfattet at vi var innenfor handlingsrommet vårt, sier den tidligere kommunaldirektøren.

Byrådsleder Roger Valhammer måtte flere ganger svare for lovligheten av forskriften om maks fem personer i private hjem. Foto: Pål Schaathun

Ble presset

Etter at forbudet ble innført, tok flere samfunnsdebattanter til orde og stilte spørsmål om hvorvidt forskriften var lovlig eller ei.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen var en av de som stilte spørsmålet i en kronikk i Bergens Tidende.

I en debatt mellom Marthinussen og byrådsleder Roger Valhammer i NRK-programmet Politisk kvarter, ble sistnevnte presset på å utlevere et skriftlig dokument som beviser at forskriften har blitt til gjennom en lovlig prosess.

Dette brevet kom først etter noen dager, og ble kritisert av flere for å være lovmessig tynt.

– Hva tenker du om kritikken denne prosessen har fått i offentligheten? spør Rodarte.

– Den er todelt. Dette har vært nybrottsarbeid i pandemien. Det overrasker med ikke at det har blitt diskusjoner, men jeg synes det er synd når man sår tvil om hvorvidt det offentlige snakker sant og hevder at byrådsleder fabrikkerer ting, sier Rastad.

Helsebyråd Beate Husa sa på rettens første dag at hun var glad for informasjonsverdien blesten rundt forskriften gav. Her fra en tidligere pressekonferanse med Bergen kommune. Foto: Pål Schaathun

Glad for blesten

På rettssakens første dag sa helsebyråd Beate Husa at hun derimot var glad for oppmerksomheten forskriften fikk.

– Jeg tror det har gjort bergenserne oppmerksomme på at hjemmet er hovedarena for smittespredning, og jeg tror at mange derfor har lagt bånd på seg og bidratt til at smittetallene har holdt seg lave, sa Husa.

Rastad er litt mer tilbakeholden rundt dette.

– Media sitt fokus rundt mye av det som har skjedd har vært positivt, og helt vesentlig for å få ut informasjon. Akkurat debatten rundt denne forskriften synes jeg derimot var belastende der og da, fordi man stilte spørsmål om vi hadde gjort jobben vår. Det er i og for seg greit, men man risikerte å så tvil om tiltakene, sier han.

Det er satt av to dager til rettssaken der Bergen tingrett skal vurdere hvorvidt de tiltalte kvinnene må betale koronafest-bøtene.