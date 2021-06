India melder om ny delta-variant: – Dette vi frykter

Indiske helsemyndigheter bekrefter at landet nå ser at en ny koronavirusvariant lik delta-varianten spre seg i landet.

Varianten har fått tilnavnet «delta plus». Det melder BBC.

– Nå må dette undersøkes nærmere, men det er klart det er bekymringsfult, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til TV 2.

– Det er jo dette vi frykter – at det hele tiden skal komme ny mutasjoner, at man legger et virus bak seg og at det kommer et nytt, sier Madsen.

Helseminister Rajesh Bhushan i india opplyste tirsdag at varianten sprer seg lettere i forhold til andre virusvarianter. Delta plus har ifølge BBC blitt funnet i 40 ulike prøver i seks ulike distrikter i India.

Den ordinære delta-varianten har spredt seg til mange land i verden, deriblant Norge.

– Det ser foreløpig ut som at de vaksinene vi har beskytter mot delta-varianten, men det er forskjell mellom vaksinene, så her må man hele tiden følge med og overvåke situasjonen, sier Madsen.