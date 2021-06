Dette kan forklare elsparkesykkel-kaoset i Oslo

Nylig fortalte skadelegevakten i Oslo at over halvparten av skadene som kom inn to helger i juni som følge av ulykker med elsparkesykkel, skjer i forbindelse med alkohol.

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke, uttalte overlege ved skadelegevakten, Henrik Siverts, i forrige uke.

Det råder en viss frustrasjon over skader som kunne vært unngått, fortalte han videre.

Tidligere på forsommeren er det flere som har reagert på antallet sparkesykler i hovedstaden, og at de blir kastet rundt.

Hva er det som gjør at vi ikke får til bruken av elsparkesykler? Er andre skandinaviske land bedre eller dårligere enn Norge?

Tydelige regler

Om vi ikke er dårligere, så har store byer som Stockholm og København, tatt grep rundt bruken av elsparkesykler.

I 2019 omkom en 27 år gammel mann i Stockholm, etter at han var i ulykke med en elsparkesykkel.

I København indre by er det ikke mulig å leie tohjulingene. De operer også med en promillegrense på lik linje som andre motoriserte kjøretøy. Voi har heller ikke nattilbud i den danske hovedstaden.

I Norge har vi verken promillegrense eller stengt nattilbud.

Byrådet har foreslått en rekke tiltak som nå er på høring. Tiltakene innebærer blant annet en halvering av antall elsparkesykler i hovedstaden, og at tilbudet er stengt på natten.

– Underkommunisert

Professor og atferdsforsker Erik Arntzen sier til TV 2 at regelverket har blitt underkommunisert til publikum.

Samtidig mener han at ulykkene og «forsøplingen» fortsetter fordi det ikke får noen tydelige konsekvenser for de som bruker elsparkesyklene feil.

– Hadde man fått en belønning for å bruke sparkesyklene riktig, tror jeg vi hadde unngått mye av problematikken, sier han.

– Det burde vært et slags system som gjør at det lønner seg å følge reglene, legger han til.

Får ikke konsekvenser

Arntzen sier at det kan få enorme konsekvenser for de som blir truffet av en elsparkesykkel, men at det ikke får noen voldsomme konsekvenser for de som bruker den.

– Kjører man bil, moped eller et annet motorisert kjøretøy, så får man jo en konsekvens dersom man kjører i alkoholpåvirket tilstand, sier Arntzen.

– Hvorfor er vi så dårlige på dette?

– Vi har jo noen modelleffekter som gjør at vi hermer etter andre. Hvis vi ser at noen kjører to stykker på en sparkesykkel, eller bruker en sparkesykkel hjem fra byen etter fest, så smitter holdningen eller adferdsmønsteret over på andre, forklarer han.

Men Arntzen understreker én ting:

– Veldig mange av de som benytter seg av tilbudet håndterer jo disse sparkesyklene bra og på riktig måte. Men, så er det sånn at det er noen som ødelegger for veldig mange, sier han.

Statistikken går ned

Talsperson i elsparkesykkelaktøren Voi, Øystein Sundelin, sier til TV 2 at per kjørte kilometer sammenliknet med antall skadde som kommer inn til Oslo skadelegevakt, går statistikken nedover.

– Det er altså færre som skader seg ut i fra den statistikken vi ser, sier Sundelin.

Han mener at de må lære opp folk bedre til hvordan man skal håndtere elsparkesyklene riktig.

Sundelin er midlertid helt uenig i at syklene må stenges ned om natten, slik byrådet har foreslått i sine tiltak som nå er på høring.

– Det er verdens enkleste løsning å stenge ned hele tilbudet fordi noen kjører i fylla. Men sånn kan det ikke være. Det er noen få som ødelegger for fryktelig mange. Derfor må vi bruke mer ressurser på opplæring. Mange av de som jobber turnus benytter seg av dette tilbudet. Det er ikke riktig at de skal straffes for at andre bruker dem feil, sier han.

Sundelin sier Voi tar avstand fra at fyllekjøring er greit. De ønsker en promillegreiene på syklene, slik det er for både båt, moped og bil.

– Fra vi er unge blir vi lært opp til at det ikke er greit å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Det kan få økonomiske konsekvenser, og det kan skade både deg selv om omgivelsene rundt. Det må vi få på plass her også.

– Synes dere at Voi har kommunisert regelverket godt nok?

– Vi jobber med å lære opp brukerne våre gjennom videoer i appen, og det går bedre måned for måned. Det oppfordrer vi andre operatører til å gjøre også, sier Sundelin.