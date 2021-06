Fikk blankt avslag: – Ingen tar ansvar

Den 1. juni leverte Magnussen et varsel til Stortinget, litt over 13 år etter at datteren hans Martine ble funnet drept i London.

Magnussen krevde en granskning av UD, baser på fullt innsyn i dokumenter knyttet til saken. Så langt har han kun fått se en liten andel av de mange tusen saksdokumentene tilknyttet UDs behandling av datterens drap.

En uke etterpå fikk han svar fra Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt seg for å ikke opprette en granskning. Like før helgen kom utenrikskomiteen til den samme beslutningen. Dermed blir det ingen ytterligere behandling av varselet.

– Ikke egnet

Konsulære saker er underlagt taushetsplikt, noe som gjør at UD kan nekte å gi innsyn i store deler av saken.

I sitt svar til Magnussen skriver kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) at det er svært sjeldent Stortinget oppnevner granskningskommisjoner.

«Siden 1883 har Stortinget opprettet i alt åtte granskningskommisjoner. De fleste granskningene har dreid seg om kartlegging av faktiske hendelsesforløp,» skriver Andersen.

I sitt avslag viser de til at en granskningskommisjon ville hatt som funksjon å fremskaffe informasjon for å bedre belyse tidligere hendelser.

Likevel lander de på at de ikke vil anbefale Stortinget å nedsette en granskningskommisjon.

IKKE EGNET: Stortingspresident Dag Terje Andersen sier en granskningskommisjon ikke er egnet i Martine-saken. Foto: Holm, Morten

På spørsmål fra TV 2 om saken er tilstrekkelig belyst, svarer Andersen følgende:

– Saken er tilstrekkelig opplyst for Kontroll- og konstitusjonskomiteen til at en enstemmig komite har kommet til at den ikke bør bli gjenstand for en parlamentarisk granskingskommisjon.

– Hvorfor når ikke dette varselet terskelen for hva som skal til for å nedsette en kommisjon?

– Dette er ikke en type sak som dette virkemidlet er egnet for, sier Andersen.

– Vil at det skal blåse over

Magnussen forteller han ikke ble overrasket, men at han er svært skuffet over å motta budskapet.

– Ingen tar ansvar. Det er tydelig at de vil det skal blåse over.

Han har tidligere forslått for UD at han kan skrive under på taushetserklæringer for å få innsyn i flere dokumenter, men dette har blitt avslått.

OVERLEVERING: Odd Petter Magnussen med Michael Tetzschner. Foto: Sverre Saabye, TV 2

Han sier han har liten forståelse for at han ikke skal kunne få større innsyn i saken der datteren er drept.

– Jeg vil adressere dette fremover til fulle. Dette er et alvorlig demokratisk problem, mener Magnussen.

Anklager UD for unnfallenhet

Varselet Stortinget fikk overlevert var med vedlegg på over 150 sider.

Det er hovedsakelig to hovedtrekk i Magnussens kritikk av UD:

Han mener de har vært unnfallende og oppsiktsvekkende lite engasjert i å bidra til å finne en løsning i Martine-saken.

Han reagerer på at UD ikke har gitt ham innsyn i saksdokumenter, og de pårørende føler de er stengt ute av prosessen.

Magnussen har tidligere anmeldt to UD-ansatte til politiet, og han har sendt klage til sivilombudsmannen. Dette mener han er siste utvei.

Varselet ble også levert til utenrikskomiteens leder Michael Tetzschner (H), men han signaliserte at han mener dette er kontroll- og konstitusjonskomiteens domene.

I en tekstmeling til TV 2 opplyser Tetzschner at utenrikskomiteen stiller seg bak kontrollkomiteens vurdering.