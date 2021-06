Frykter at omstridt stortingsvedtak kan få fatale konsekvenser

Fra 1. august slipper personer over 80 år å vise helseattest for å kjøre bil. Samferdselsministeren frykter at dette kan få alvorlige konsekvenser, men har likevel ikke fått på plass en ny kontrollordning.

I februar stemte et knapt flertall i Stortinget for å skrote kravet om helseattest for bilførere som har fylt 80 år.

Dette har skapt store reaksjoner og flere fagpersoner advarer nå om de mulige konsekvensene.

– Jeg frykter at liv vil gå tapt. Helseattesten er en sikkerhetsventil som hjelper oss å luke ut de eldre som ikke er skikket til å kjøre bil lenger, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Det er bare noen uker til vedtaket trer i kraft, men det er foreløpig ingen nye kontrollordninger eller tiltak på plass.

– Jeg er veldig bekymret, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

BEKYMRET: Hareide er bekymret for at det nye vedtaket vil føre til flere trafikkulykker. Foto: Nico Sollie / TV 2

Pårørende må ta bilnøklene

Slik ordningen er i dag må alle over 80 år ha en helseattest for å kjøre bil. For å få denne attesten må man gjennom en undersøkelse hos fastlegen.

– De fleste over 80 år er gode sjåfører som har kjørt i mange år, men det er ikke alle som er skikket til å kjøre bil. Det er klart at vi som samfunn må ha et sikkerhetsnett som fanger opp dette, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk frykter at det nå er pårørende eller ektefeller som får den vanskelige oppgaven med å frata uskikkede eldre bilnøklene.

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet og MA – Rusfri Trafikk har de sendt en felles uttalelse til Stortinget for å advare om at vedtaket kan få alvorlige konsekvenser.

– Det kan ikke gå på bekostning av andres sikkerhet, sier Johansen.

Han har forståelse for at det kan være belastende for de eldre å gå gjennom en undersøkelse for å få lov til å kjøre bil, men mener dette er viktig for trafikksikkerheten.

– Veldig inngripende

Det var Ap, SV og FrP som sørget for at forslaget fikk et knapt flertall i Stortinget.

– Frp har kjempet for dette i lang tid. Vi vet at den nåværende ordningen har fått store konsekvenser for enkelte, sier Bård Hoksrud (Frp) i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Hoksrud er kritisk til at alle eldre må gjennom en undersøkelse bare fordi de er over 80 år.

– Mange eldre opplever det som veldig inngripende å ta den testen. Det er en ganske spesiell test og jeg har hørt med unge mennesker som faktisk har prøvd å ta den testen, men som stryker, sier Hoksrud.

Selv om kravet om helseattest fjernes, vil fastlegen fortsatt ha mulighet til å frata eldre lappen, dersom de mener at det ikke er forsvarlig at de kjører bil.

– Ingen ønsker at noen skal miste livet i trafikken. Vi er alle enige om en nullvisjon. Fastlegen har fortsatt et ansvar, men nå trenger man ikke automatisk å ta den testen bare fordi man kommer i en viss alder. Dette handler ikke om alder, men om sykdomsbilde, sier Hoksrud.

FORNØYD: Hoksrud er fornøyd med at eldre nå slipper å vise helseattest for å kjøre bil. Foto: Ørn E. Borgen

Frykter flere skadde og drepte

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er helt uenig i det nye vedtaket, men har likevel ansvar for å gjennomføre endringen.

– Dette kan føre til flere skadde og flere drepte i trafikken. Alle fagfolkene som har gitt meg innspill på dette advarer mot å fjerne helseattesten, sier Hareide.

Han mener den nåværende ordningen er med på å sikre trygge veier for alle.

– Dette er ikke diskriminerende. Jeg tror det er en trygghet både for de eldre og for omgivelsene rundt, sier Hareide.

Dersom det blir lettere for eldre med store helseproblemer å beholde lappen, frykter Hareide at det kan bli flere ulykker.

– Det er ingen som ønsker at de som ikke er skikket skal kjøre i trafikken, sier Hareide.

– Må finne et alternativ

Nå jobber Hareide med å vurdere hvilke andre tiltak som kan innføres.

– Hva vil du gjøre for å sikre trygg trafikk etter at kravet om helseattest fjernes 1. august?

– Vi jobber med å finne ut av dette nå. Jeg har bedt Helsedirektoratet og Statens vegvesen om å se på hvilke tiltak som vi kan komme med, sier Hareide.

Dette kan for eksempel dreie seg om å styrke meldeplikten til leger, eller se på tiltak for hvordan man kan avdekke sykdomsbilde til sjåføren bedre.

Hareide sier at det ikke er aktuelt å fjerne den nåværende ordningen før han er trygg på at det finnes et alternativ.

– Jeg ønsker naturlig nok at det skal være trygt på norske veier. Da må vi ha et alternativ som kan fungere isteden for, sier Hareide.